¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO el partido entre Canadá y Sudáfrica por el Mundial 2026

Comienzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con Canadá enfrentando a Sudáfrica y buscando el boleto a los octavo de final.

La acción del Mundial de Norteamérica 2026 no se detiene y este domingo 28 de junio comienzan los dieciseisavos de final, en donde Canadá tendrá que enfrentar a Sudáfrica con la misión de dejar la victoria en casa y avanzar a los octavos de final.

El conjunto local avanzó al ‘mata mata’ del Mundial tras rematar segundo en el Grupo B, donde igualó con Bosnia y Herzegovina, goleó a Qatar por 6-0 y cayó ante Suiza en la última fecha por un ajustado 1-2.

Canadá quiere hacer pesar la localía en el Mundial este domingo. | Foto: Getty Images

Sudáfrica, por otro lado, integró el Grupo A junto a México, Corea del Sur y la República Checa. Si bien cayeron en el debut ante los mexicanos, luego empataron ante los europeos y en la última fecha derrotaron a los asiáticos para ganarse un lugar en los dieciseisavos del Mundial.

Quien resulte vencedor de esta llave no la tendrá nada fácil, ya que en la próxima ronda tendrá que enfrentar al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, quienes se verán las caras en Monterrey.

Canadá vs. Sudáfrica: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre canadienses y sudafricanos arrancará este domingo 28 de junio a las 3 de la tarde de Chile continental.

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TV: ¿Cómo ver el partido?

D Sports será el único canal que transmita el encuentro en esta oportunidad.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, DGO y Paramount+ darán el partido.