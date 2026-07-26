Las palabras de Dani Olmo que caerán pésimo en Argentina tras la final del Mundial: “Seguramente no…”

Las palabras de Dani Olmo que no gustarán nada en Argentina tras la polémica en el Mundial.

Hoy se cumple una semana de lo que fue la final de la Copa del Mundo 2026 , en donde España venció a Argentina por 1-0 y levantó por segunda vez en su historia el título del Mundial.

Tras el pitazo final, una tremenda polémica se vivió por lo que fue el triste comportamiento de los argentinos contra lo españoles, en la que uno de los hechos que marcó esta situación fue el combo que el asistente de Lionel Scaloni, Roberto Ayala le propinó al jugador Dani Olmo.

A una semana de estos hechos, el jugador del Barcelona conversó con el ‘Diari de Terrassa’ y se refirió a lo que fue esta situación, en la que respondió a las disculpas del asistente de la Selección Argentina, en donde dejó una respuesta que sin duda dará que hablar.

“Alguien que dice estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que fue una respuesta a algo que le dije, seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe”, partió señalando Olmo.

Olmo no perdona a Argentina | Foto: Getty Images

Agregando a esto, el jugador español dejó una importante reflexión sobre la gran responsabilidad que tienen los principales actores del deporte rey, por lo que van generando en los espectadores con lo que son sus actos.

Publicidad

“Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”, remarcó.

Finalmente, Olmo habló sobre lo que es el comportamiento de su país en este Mundial 2026, en la que tras conseguir el título de la Copa del Mundo, también queda conforme con dar una gran imagen de ejemplo para los niños y nuevas generaciones, brindando un buen nivel futbolístico.

“La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones. Eso implica una gran responsabilidad. Lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, cerró.