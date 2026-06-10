Los Guaraníes llegan bien aspectados al Mundial 2026. Conoce acá todos los detalles de la albirroja de cara a la cita planetaria.

Paraguay será una de las seis selecciones sudamericanas que buscará dar la sorpresa en el Mundial 2026. La Albirroja regresa a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, teniendo su última participación fue en Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los cuartos de final y firmó una de las mejores actuaciones de su historia.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro consiguió reconstruirse tras varios ciclos irregulares y unas Eliminatorias que comenzaron con dudas. La llegada del experimentado entrenador argentino en 2024 cambió el rumbo de la selección guaraní, que recuperó su identidad competitiva y logró asegurar su regreso a la máxima cita del fútbol mundial.

El debut de Paraguay en el Grupo D será el 12 de junio frente a Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo. El encuentro aparece como una de las pruebas más exigentes de la fase de grupos y podría marcar el rumbo de la clasificación para ambos equipos.

Gustavo Alfaro, artífice del gran momento de Paraguay (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

La segunda jornada enfrentará a la Albirroja con Turquía el 19 de junio. Se trata de un duelo que podría resultar decisivo en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final, especialmente si el grupo mantiene la paridad que se anticipa en la previa.

La fase inicial concluirá el 25 de junio frente a Australia. Dependiendo de los resultados obtenidos en las primeras fechas, este compromiso podría transformarse en una auténtica final por el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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Gustavo Alfaro y Gustavo Gómez lideran la ilusión de Paraguay

El principal responsable del resurgimiento paraguayo es Gustavo Alfaro. El técnico argentino llegó en un momento complejo para la selección y logró devolverle competitividad, orden y confianza. Con experiencia en clubes históricos como Boca Juniors y San Lorenzo, además de pasos por las selecciones de Ecuador y Costa Rica, Alfaro afrontará en 2026 su segunda Copa del Mundo como entrenador.

Dentro del campo, la gran referencia es Gustavo Gómez. El capitán paraguayo llega al torneo como uno de los mejores defensores sudamericanos de la última década. Líder del Palmeiras y símbolo de la Albirroja, destaca por su fortaleza física, capacidad aérea y liderazgo defensivo. A sus 32 años, disputará el primer Mundial de su carrera, cumpliendo uno de los grandes objetivos que le faltaban como profesional.

La principal promesa a seguir será Damián Bobadilla. El mediocampista formado en Cerro Porteño ha consolidado su crecimiento en el fútbol brasileño y se ha ganado la confianza de Alfaro gracias a sus actuaciones en las Eliminatorias y en las últimas fechas FIFA. Con apenas 24 años, representa el presente y el futuro del mediocampo paraguayo.

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La camiseta de Paraguay

“En lugar de líneas limpias y uniformes, las rayas rojas presentan un diseño con mucha textura y motas que se asemeja exactamente a tierra o polvo esparcido. Se trata de un homenaje deliberado y hermoso de Puma a la «tierra colorada» de Paraguay”, asegura la prensa de aquel país sobre la indumentaria para su regreso a la cita planetaria.

Así luce la indumentatia de Paraguay para el Mundia

Así juega Paraguay: orden, intensidad y dominio aéreo

Fiel al estilo de Gustavo Alfaro, Paraguay basa gran parte de su fortaleza en la organización táctica y la solidez defensiva. La Albirroja suele priorizar el equilibrio colectivo, reducir espacios y aprovechar cada error del rival para generar peligro.

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Además, el juego aéreo continúa siendo una de las grandes fortalezas del equipo. Tanto en defensa como en ataque, Paraguay cuenta con futbolistas de gran presencia física capaces de marcar diferencias en acciones de balón detenido, una herramienta que históricamente ha sido clave para el seleccionado guaraní.

Nómina de Paraguay para el Mundial 2026

Arqueros

Roberto Fernández (Cerro Porteño)

Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro)

Gastón Olveira (Olimpia)

Defensores

Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)

Juan José Cáceres (Dinamo Moscú)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Omar Alderete (Sunderland)

Fabián Balbuena (Gremio)

José Canale (Lanús)

Junior Alonso (Atlético Mineiro)

Alexandro Maidana (Talleres)

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Mediocampistas

Diego Gómez (Brighton)

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)

Damián Bobadilla (São Paulo)

Matías Galarza (Atlanta United)

Braian Ojeda (Orlando City)

Mauricio (Palmeiras)

Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain)

Gustavo Caballero (Portsmouth)

Delanteros

Miguel Almirón (Atlanta United)

Julio Enciso (Racing de Estrasburgo)

Ramón Sosa (Palmeiras)

Antonio Sanabria (Cremonese)

Alex Arce (Independiente Rivadavia)

Gabriel Ávalos (Independiente)

Isidro Pitta (Bragantino)

Posible formación de Paraguay para el debut mundialista:

La base del equipo de Gustavo Alfaro partiría desde la seguridad de Roberto Fernández bajo los tres palos. En defensa, Juan José Cáceres ocuparía el lateral derecho, mientras que Gustavo Gómez y Omar Alderete conformarían una sólida dupla de centrales. Junior Alonso completaría la línea defensiva por la banda izquierda.

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En el mediocampo, Diego Gómez aportaría dinámica y llegada desde segunda línea, acompañado por Damián Bobadilla y Andrés Cubas, quienes aportarían equilibrio, recuperación y despliegue físico. Miguel Almirón tendría libertad para moverse entre líneas y aprovechar su velocidad en las transiciones ofensivas.

En ataque, Diego González y Antonio Sanabria aparecen como las principales referencias ofensivas. El primero aportaría movilidad y desequilibrio, mientras que Sanabria asumiría la responsabilidad goleadora de una selección que buscará aprovechar cada oportunidad para volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Posible XI de Paraguay (4-4-2):

Portero: Roberto Fernández.

Defensas: Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso.

Mediocampistas: Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Almirón.

Delanteros: Diego González y Antonio Sanabria.