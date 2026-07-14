El delantero inglés Harry Kane sale a poner paños fríos a la polémica situación que se vivió en Inglaterra.

Inglaterra está a horas de un duelo crucial dentro del Mundial 2026, en donde el conjunto de Thomas Tuchel se verá las caras ante Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo, en la que tienen el gran sueño de llegar a la final.

Previo a este duelo, el goleador inglés Harry Kane habló con la BBC y se refirió a la polémica que se vivió posterior al partido ante Noruega con los dichos entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham, a los que el capitán inglés puso paños fríos a esta situación.

“El grupo está donde está gracias a nuestra unión, no solo los jugadores. También el entrenador y el personal. A veces se exageran las cosas”, partió comentando Kane.

En esa línea, el goleador del Bayern Múnich respaldó lo que es el estilo del entrenador alemán, quien se ha ganado un importante respeto dentro del grupo y valora la forma de comunicarse que tiene el DT con el equipo.

Kane sale a poner paños fríos en Inglaterra | Foto: Getty Images

“Tuchel es muy transparente y la gente lo aprecia. Cuando habla, nunca lo hace de forma ensayada”, remarca.

Publicidad

Finalmente, Kane le bajó todas las pulsaciones a una posible polémica tras los dichos de Bellingham y Tuchel, en la que declara que se ha sido bastante fastidioso con esta situación y deja un mensaje a la prensa inglesa.

“Cuando estás jugando un partido así, te hacen una pregunta cinco minutos después del pitido final, y él realmente no sabe lo que se ha dicho… ¿Qué esperas que diga Jude?”.

“Acabábamos de salir de una batalla. Es fácil intentar crear esta división; parece algo típico de los ingleses en estos grandes torneos”, cerró.