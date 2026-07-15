El entrenador de la Selección de Inglaterra fue poco autocrítico en conferencia de prensa tras perder por 2-1 ante Argentina.

Este miércoles se conoció el segundo finalista del Mundial 2026, donde Argentina venció por 2-1 a Inglaterra en Atlanta, en una remontada épica, pues La Albiceleste estaba en desventaja hasta los 85 minutos.

Los campeones del mundo dieron vuelta el marcador con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los descuentos, reflejando en el marcador lo que había pasado en el partido.

Tal cual, porque los trasandinos fueron mucho más que los ingleses, donde el entrenador Thomas Tuchel fue bastante conservador, lo que le costó la derrota.

Tras la eliminación, en conferencia de prensa el técnico alemán se mostró poco autocrítico y plantándose de una forma bastante defensiva ante los medios de comunicación.

“¿Arrepentimientos? Cero. Fue uno de nuestros mejores partidos. No tenemos remordimientos”, comenzó diciendo Tuchel.

“Hoy jugamos uno de nuestros mejores partidos. Tal vez nuestro mejor partido. No olviden que hemos enfrentado a equipos fuertes”, agregó ante la sorpresa de todo el mundo.

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Luego, el germano de 52 años se descargó contra sus críticos: “Hay millones de entrenadores que lo saben mejor después de una derrota”.

“No fue un problema de estructura. El partido simplemente cambió por completo. Es fácil decir que mis decisiones fueron erróneas después de la derrota”, completó el ex DT del Chelsea.

Thomas Tuchel fue poco autocrítico tras la eliminación de Inglaterra. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

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Cabe recordar que ahora Inglaterra deberá quedarse en Estados Unidos, para enfrentar a Francia por el tercer puesto, el próximo sábado a las 15:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, con un camarín golpeado y fuertes diferencias con el técnico.

En síntesis