Dónde y cómo ver EN VIVO a Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Todos los detalles para seguir el duelo clave en el Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina.

Este miércoles 15 de julio se disputará un tremendo partidazo dentro de las semifinales del Mundial 2026, en donde Inglaterra y Argentina definirán al último finalista, el que enfrentará a España.

El elenco de Thomas Tuchel llega a esta fase final tras dejar en el camino a RD Congo, México y Noruega, contando con grandes actuaciones de sus dos grandes figuras: Jude Bellingham y Harry Kane.

Por otro lado, llega el equipo de Lionel Scaloni, un equipo que ha llegado a esta fase con dudas y sin mostrar un juego tan llamativo, en la que en duelos polémicos ha dejado en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Bellingham es hoy la gran figura inglesa | Foto: Getty Images

¿Qué canal transmite Inglaterra vs Argentina?

En territorio nacional, el partido válido por las semifinales de la Copa del Mundo será transmitido por TV abierta en Chilevisión, canal que posee los derechos para este compromiso. Adicionalmente, D Sports también lo dará.

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Para este encuentro, de manera ONLINE el partido se podrá ver en las distintas plataformas de CHV, DGO (la plataforma de D Sports) y Paramount+, quienes contarán con una extensa previa para este duelo.

México: TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX México.

TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX México. Argentina: Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: GEN, Unicanal y Trece.

GEN, Unicanal y Trece. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Messi quiere llegar a una nueva final | Foto: Getty Images

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¿A qué hora juegan Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial?

El partido entre ingleses y argentinos arrancará este miércoles 14 de julio a las 15:00 de la tarde de Chile continental.