El astro del Real Madrid perdió los estribos tras el pitazo final y se fue contra el suplente de Argentina en medio de los festejos.

Este miércoles se disputó la segunda semifinal del Mundial 2026 donde la Selección Argentina venció por 2-1 a Inglaterra en Atlanta, generando el descontrol de Jude Bellingham, la principal figura inglesa.

La Albiceleste protagonizó una remontada épica, pues lo iba perdiendo hasta los 85 minutos. Pero los campeones del mundo lo dieron vuelta y terminaron ganando con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los descuentos.

Tras el pitazo final, Bellingham no soportó los festejos argentinos, luego de un duelo extremandamente tenso y con mucha pica desde el entorno trasandino, quienes una vez más aprovecharon de elevar el reclamo por las Islas Malvinas.

El astro del Real Madrid quedó en medio de los abrazos de los jugadores de Argentina, donde se acercó a Valentín Barco y le dio un golpe en la cabeza a mano abierta, con su extemidad derecha.

El lateral de 21 años, que fue suplente y no jugó, se volvió a mirarlo y encararlo por la agresión, pero inmediatamente fue separado por su compañero Nico Paz.

El problema quedó ahí, pero ahora hay que esperar si no cae alguna sanción de oficio para el ex Borussia Dortmund, quien debe afrontar el partido por el tercer puesto contra Francia, el próximo sábado a las 15:00 horas en Miami.

Publicidad

Mira el VIDEO a continuación:

BELLINGHAM SE ENOJÓ Y LE PEGÓ AL COLO BARCO, PERO ARGENTINA FESTEJÓ EL PASE A LA FINAL DEL MUNDIAL.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/HEa8rD0hKZ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026

En síntesis