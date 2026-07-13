Erling Haaland elige a su candidato para conquistar el Mundial 2026: sorprende a todos con su elección

La Selección de Noruega puso punto final a lo que fue su actuación dentro del Mundial 2026, en donde la selección Escandinava cayó por 2-1 ante Inglaterra en cuartos de final y se despide de lo que era este sueño mundialista.

Tras lo que fue este duelo, Erling Haaland conversó con la prensa y habló de lo que dejó esta participación en la Copa del Mundo, en la que se fue más que conforme con su actuación tanto a nivel personal como grupo en este Mundial.

“Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble”, partió señalando Haaland.

Después de consumarse su eliminación, el jugador del Manchester City fue consultado sobre qué país le gustaría que se coronará como campeón de este Mundial, en la que no dudó en señalar a su candidato: Inglaterra.

Haaland quiere a Inglaterra campeón | Foto: Getty Images

“Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, Haaland habló de lo que es su tremenda amistad que tiene hasta día de hoy con Jude Bellingham, a quien lo llenó de elogios por lo que ha sido su Copa del Mundo y puntualmente, lo que fue su actuación ante Noruega.

“Es un tipo genial, nos divertimos muchísimo juntos. No me sorprende que hoy haya marcado dos goles; lo único es que a veces recibe demasiadas críticas porque dicen que no marca suficientes goles o lo que sea. Creo que no se lo merece”, cerró.

En Síntesis

La Selección de Noruega fue eliminada por Inglaterra en cuartos de final del Mundial 2026.

fue eliminada por Inglaterra en cuartos de final del Mundial 2026. Erling Haaland declaró que desea que Inglaterra se corone campeona de la Copa del Mundo.

declaró que desea que Inglaterra se corone campeona de la Copa del Mundo. Jude Bellingham anotó dos goles en el partido que eliminó a la selección de Noruega.