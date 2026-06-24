La fase de grupos de la cita planetaria entra en tierra derecha y las calculadoras ya están echando humo en los búnkers de las distintas delegaciones. A falta de una jornada para el cierre de la primera etapa, el panorama del Mundial ofrece certezas para un selecto grupo de potencias.
Argentina, Alemania, Estados Unidos y México son las únicas cuatro selecciones que tienen asegurado el liderato además de estar ya clasificadas. A este pelotón de vanguardia se suman Colombia, Francia y Noruega como las escuadras que ya duermen con el pase asegurado, teniendo el beneficio liguero de analizar si saldrán con todo a la tercera fecha o si les conviene dosificar piezas en la segunda plaza.
Por contraparte, la última jornada del pelotón será una auténtica carnicería para definir a los clasificados por la ventana de emergencia, con hasta diez selecciones en estos momentos peleando palmo a palmo por adueñarse de los ocho cupos disponibles para los mejores terceros.
Cabe recordar que en esta edición avanzarán los dos primeros de cada zona junto a los ocho mejores de dicha tabla acumulada.
Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.
Alemania ya ganó su grupo a falta de una fecha.
Los cruces de 16avos de final hasta el momento
Respetando a rajatabla el reglamento oficial de la FIFA para el ordenamiento de las llaves provisionales restando una jornada, los enfrentamientos depararían un electrizante Clásico del Río de la Plata y choques de pronóstico reservado:
- 🇩🇪 Alemania vs. Paraguay 🇵🇾
- 🇫🇷 Francia vs. Suecia 🇸🇪
- 🇰🇷 Corea del Sur vs. Suiza 🇨🇭
- 🇳🇱 Países Bajos vs. Marruecos 🇲🇦
- 🇵🇹 Portugal vs. Ghana 🇬🇭
- 🇪🇸 España vs. Austria 🇦🇹
- 🇺🇸 Estados Unidos vs. Argelia 🇩🇿
- 🇪🇬 Egipto vs. República Checa 🇨🇿
- 🇧🇷 Brasil vs. Japón 🇯🇵
- 🇨🇮 Costa de Marfil vs. Noruega 🇳🇴
- 🇲🇽 México vs. Escocia 🏴
- 🏴 Inglaterra vs. Cabo Verde 🇨🇻
- 🇦🇷 Argentina vs. Uruguay 🇺🇾
- 🇦🇺 Australia vs. Irán 🇮🇷
- 🇨🇦 Canadá vs. Bélgica 🇧🇪
- 🇨🇴 Colombia vs. Croacia 🇭🇷