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MUNDIAL 2026

¡HAY CLÁSICO EN EL HORIZONTE! Así están los cruces de 16vos de final en el Mundial 2026 tras la fecha 2

Se completó la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y los 16vos de final empiezan a tomar forma.

Así están los cruces de 16° del Mundial al término de la fecha 2.
© Getty ImagesAsí están los cruces de 16° del Mundial al término de la fecha 2.

La fase de grupos de la cita planetaria entra en tierra derecha y las calculadoras ya están echando humo en los búnkers de las distintas delegaciones. A falta de una jornada para el cierre de la primera etapa, el panorama del Mundial ofrece certezas para un selecto grupo de potencias.

Argentina, Alemania, Estados Unidos y México son las únicas cuatro selecciones que tienen asegurado el liderato además de estar ya clasificadas. A este pelotón de vanguardia se suman Colombia, Francia y Noruega como las escuadras que ya duermen con el pase asegurado, teniendo el beneficio liguero de analizar si saldrán con todo a la tercera fecha o si les conviene dosificar piezas en la segunda plaza.

Por contraparte, la última jornada del pelotón será una auténtica carnicería para definir a los clasificados por la ventana de emergencia, con hasta diez selecciones en estos momentos peleando palmo a palmo por adueñarse de los ocho cupos disponibles para los mejores terceros.

Cabe recordar que en esta edición avanzarán los dos primeros de cada zona junto a los ocho mejores de dicha tabla acumulada.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Alemania ya ganó su grupo a falta de una fecha.

Alemania ya ganó su grupo a falta de una fecha.

Los cruces de 16avos de final hasta el momento

Respetando a rajatabla el reglamento oficial de la FIFA para el ordenamiento de las llaves provisionales restando una jornada, los enfrentamientos depararían un electrizante Clásico del Río de la Plata y choques de pronóstico reservado:

  • 🇩🇪 Alemania vs. Paraguay 🇵🇾
  • 🇫🇷 Francia vs. Suecia 🇸🇪
  • 🇰🇷 Corea del Sur vs. Suiza 🇨🇭
  • 🇳🇱 Países Bajos vs. Marruecos 🇲🇦
  • 🇵🇹 Portugal vs. Ghana 🇬🇭
  • 🇪🇸 España vs. Austria 🇦🇹
  • 🇺🇸 Estados Unidos vs. Argelia 🇩🇿
  • 🇪🇬 Egipto vs. República Checa 🇨🇿
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  • 🇧🇷 Brasil vs. Japón 🇯🇵
  • 🇨🇮 Costa de Marfil vs. Noruega 🇳🇴
  • 🇲🇽 México vs. Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra vs. Cabo Verde 🇨🇻
  • 🇦🇷 Argentina vs. Uruguay 🇺🇾
  • 🇦🇺 Australia vs. Irán 🇮🇷
  • 🇨🇦 Canadá vs. Bélgica 🇧🇪
  • 🇨🇴 Colombia vs. Croacia 🇭🇷
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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