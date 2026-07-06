El joven talento español detuvo su euforia para rendir homenaje a uno de los más grandes de la historia del fútbol.

La eliminación de Portugal ante España dejó una escena tan emotiva como inesperada en el Mundial 2026. Tras el gol agónico de Mikel Merino en el minuto 90+1, el pitazo final desató la euforia española, pero también el dolor absoluto en el lado luso, con Cristiano Ronaldo como principal rostro de la desolación.

En medio de los festejos, cuando todo era celebración para España, una imagen rompió el contraste: Lamine Yamal frenó su propia alegría para acercarse a Cristiano. Mientras sus compañeros celebraban la clasificación, el joven talento tuvo un gesto más que honorable con el genio portugués.

Portugal se fue con la frente en alto, pero con la sensación de que la historia de CR7 en los Mundiales llegó a su fin. Y en ese cierre, el respeto entre generaciones quedó marcado como una de las postales más potentes del torneo.

El consuelo de Lamine Yamal a CR7

En plena algarabía española, Lamine Yamal protagonizó un gesto que dio la vuelta al mundo. El joven atacante se acercó a Cristiano Ronaldo para consolarlo, entendiendo la magnitud del momento que vivía el histórico portugués.

¡UN GRAN GESTO DE LAMINE! Tras el pitazo final, Yamal se acercó a Cristiano Ronaldo y le dió un abrazo al astro portugués.



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La escena simboliza mucho más que deportividad. Es el cruce entre el presente y el futuro del fútbol, con quien asoma como la gran figura de la nueva generación mostrando respeto absoluto por uno de los máximos íconos de todos los tiempos. Un gesto de grandeza que confirma que Yamal no solo brilla con el balón, sino también sin él.

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La pena de Cristiano Ronaldo

Del otro lado, Cristiano Ronaldo no pudo contener la tristeza. Cabizbajo, con la mirada perdida, el delantero asumió lo que probablemente sea su última participación mundialista.

A pesar del golpe, se mantuvo fiel a su esencia compitiendo hasta el final, pero respetuoso en la derrota, felicitando a sus rivales y dejando una última imagen totalmente admirable. Si este fue su adiós, CR7 se despide como una leyenda absoluta que marcó una era en el fútbol mundial.