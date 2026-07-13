La acción de Rodrigo De Paul que no se vio ante Suiza: Pidió tarjeta roja al árbitro por esto

El mediocampista de la Argentina fue captado por las cámaras pidiendo una tarjeta roja a un jugador de Suiza en el Mundial 2026.

Argentina tuvo que sudar la gota gorda para acceder a las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que el cuadro trasandino superó a Suiza por 3-1 en un partido que se fue a alargue.

El encuentro, disputado en Kansas City, estuvo marcado por el arbitraje. En el segundo tiempo y cuando parecía que Suiza se animaba a ganarlo, el juez del compromiso decidió expulsar a un jugador suizo por una simulación que fue revisada en el VAR.

Por increíble que suene, en esa misma acción, Rodrigo De Paul le pidió al árbitro una tarjeta para Granit Xhaka, quien sencillamente quedó descolocado después de la expulsión de su compañero en los cuartos de final.

Lo que más rabia me da de este vídeo es el asqueroso de De Paul chivándose al árbitro para que expulsen a Xhaka por quejarse del robo de Argentina pic.twitter.com/IG1YFCTH7l — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) July 13, 2026

En la imagen, se puede apreciar al ex Arsenal haciendo gestos tras la cartulina colorado. Acto seguido, Rodrigo De Paul corre hacia el juez del encuentro para acusarlo y pedir que lo amonesten por sus gestos.

Por suerte, el criterio primó esta vez y no hubo sanción para Xhaka, quien una vez finalizado el compromiso no quedó contento con el arbitraje y lo hizo saber en zona mixta diciendo que fueron perjudicados.

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Más allá de la polémica, lo cierto es que Argentina dirá presente en las semifinales del Mundial ante Inglaterra, donde Lionel Messi y su guardaespaldas Rodrigo De Paul buscarán ser nuevamente finalistas de la Copa del Mundo.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Argentina venció 3-1 a Suiza en Kansas City y clasificó a semifinales del Mundial.

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Rodrigo De Paul pidió amonestar a Granit Xhaka tras una expulsión revisada por VAR.