La brutal estadística que remece al Mundial 2026: el dato que reaviva la polémica arbitral sobre Argentina

La estadística que favorece a Argentina en el Mundial 2026 con el arbitraje y da que hablar.

El Mundial 2026 ya se encuentra en una etapa decisiva, en donde ocho equipos se disputarán el todo por el todo para para poder levantar el título, lo que sin duda dejará una lucha infartante entre los ocho equipos que están en cuartos de final.

Dentro de lo que ha sido esta fase final, una importante polémica es la que se ha vuelto a instaurar dentro del mundo del fútbol y que vincula principalmente a un país en este Mundial: Argentina.

Sus polémicos encuentros ante Cabo Verde y Egipto han vuelto a poner en el ojo del huracán lo que es el comportamiento arbitral ante Argentina, en la que gran parte de los amantes del fútbol señalan que los ‘Albicelestes’ tienen manga larga ante situaciones polémicas en los partidos.

Todo esto agudizó tras el reciente compromiso que enfrentó a Argentina ante Egipto, en la que existieron varias jugadas polémicas dentro de este partido y que todas terminaron beneficiando a la escuadra de Lionel Scaloni, algo que sin duda lleva a la reflexión.

El arbitraje vuelve a generar polémica con Argentina | Foto: Getty Images

Ante todo este debate, en las últimas horas se hizo un importante estudio que compara a la ocho selecciones que están en cuartos de final del Mundial 2026 sobre cada cuantas faltas reciben una tarjeta amarilla, la que dejó un dato estremecedor.

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El dato que estremece todo en el Mundial

Dentro de las ocho selecciones, la Selección de Argentina es el equipo con mayor diferencia que necesita de varias faltas para poder recibir una tarjeta amarilla, en la que su promedio dicta de una tarjeta amarilla cada 22 infracciones.

La selección que lo sigue es la de España, la que cada 17,5 faltas recibe una tarjeta amarilla y luego aparece Noruega, quien cada 13,6 infracciones, ha recibido una amonestación.

El equipo que sin duda sorprende dentro de este estudio es la Selección de Inglaterra, quien cada 7 faltas ha recibido una tarjeta amarilla en este Mundial 2026.

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Esta cifra se hace mucho más impactante, cuando la Selección de Argentina entre las ocho mejores que queda en competencia, es la cuarta con más infracciones por partido con una media de 11.8, en la que es sobrepasada por Suiza (13.8), Maruecos (12.2) y Bélgica (12).

Esta situación sin duda que seguirá dando que hablar en los amantes del fútbol, en la que esperan que el arbitraje no incida en esta recta final del Mundial en favor de ninguna selección.

🚨 ¡ESTO ESTÁ DANDO MUCHO DE QUÉ HABLAR! 😳



Así de seguido reciben tarjetas las selecciones clasificadas a los cuartos de final de la Copa del Mundo:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra: 🟨 1 tarjeta cada 7 faltas.

🇲🇦 Marruecos: 🟨 1 cada 9,8 faltas.

🇧🇪 Bélgica: 🟨 1 cada 10 faltas.

🇨🇭 Suiza: 🟨 1… pic.twitter.com/cRhO3crVGH — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 8, 2026