Los cafetaleros corren con favoritismo para su debut ante los uzbekos el próximo 17 de junio.

La selección de Colombia comenzará su participación en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio cuando enfrente a Uzbekistán en un partido que, al menos en el papel, aparece como una gran oportunidad para arrancar con el pie derecho.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan a la cita planetaria con la ilusión de convertirse en una de las selecciones protagonistas del torneo, respaldados por una generación que mezcla experiencia y talento, con nombres como Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jhon Arias llamados a liderar el sueño cafetero.

Al frente estará una selección de Uzbekistán que buscará dar la sorpresa en su estreno mundialista y complicar a uno de los equipos sudamericanos que mejor rendimiento mostró durante el proceso clasificatorio.

Como ya ocurrió con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, dos de las inteligencias artificiales más populares del mundo se atrevieron a consultar su particular bola de cristal para anticipar qué podría ocurrir en el debut colombiano.

ChatGPT y Gemini predicen triunfo de Colombia en su estreno mundialista

Consultado sobre el encuentro, ChatGPT visualizó un partido favorable para la Tricolor, aunque con más emociones en el marcador. “Colombia impondrá su mayor calidad individual y profundidad ofensiva para quedarse con la victoria. Uzbekistán tendrá momentos competitivos e incluso encontrará el gol, pero la diferencia de jerarquía terminará inclinando el partido. Mi predicción es una victoria de Colombia por 3-1″.

Además, la predicción incluye algunos detalles del desarrollo del compromiso: “Colombia abre el marcador durante el primer tiempo. Uzbekistán encuentra un empate parcial o descuenta en algún momento del partido, pero la selección cafetera resuelve el encuentro en la segunda mitad. Habrá más de 2,5 goles y un delantero colombiano será la figura”.

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Por su parte, Gemini también apostó por una victoria de los sudamericanos, aunque con un marcador más ajustado: “El nudo asiático: Durante los primeros 30 o 40 minutos, Uzbekistán va a armar un doble muro difícil de romper. A Colombia le va a costar entrar por el medio y va a tener que recurrir mucho a abrir las bandas con Daniel Muñoz y la velocidad pura de ‘Lucho’ Díaz”.

La IA apuesta por Lucho Díaz como la gran figura cafetera. (Photo by Leonardo Castañeda/Getty Images)

La inteligencia artificial de Google también proyectó que el desgaste físico terminará siendo determinante: “El quiebre del partido: El desgaste físico de aguantar a la Tricolor y la altura de la Ciudad de México pasarán factura en el segundo tiempo. Una genialidad individual o una jugada de pelota parada romperán el candado uzbeko. Una vez abierto el marcador, los espacios aparecerán”.

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Finalmente, Gemini cerró su pronóstico con un resultado concreto: “Marcador en la bola de cristal: Colombia 2-0 Uzbekistán. La lógica y la jerarquía se impondrán. Colombia sumará sus primeros tres puntos con autoridad, controlando el balón y dándole una alegría a los miles de colombianos que seguro van a pintar el Azteca de amarillo”.

Aunque ambas inteligencias artificiales coinciden en que Colombia debutará con una victoria, existe una diferencia en el marcador final: mientras ChatGPT apuesta por un entretenido 3-1, Gemini visualiza un sólido 2-0 para los cafeteros.

DATOS CLAVE

La selección de Colombia debutará en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán el próximo 17 de junio.

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El modelo ChatGPT predijo una victoria del equipo sudamericano con un marcador final de 3-1.