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Mundial 2026

VIDEO: ¡Para qué te traje! Noni Madueke se perdió un gol increíble en el último amistoso de Inglaterra

El delantero del Arsenal falló una ocasión inmejorable en el enfrentamiento con Costa Rica previo al Mundial 2026.

Noni Madueke se hace viral por esta jugada. (Foto: Captura)
Noni Madueke se hace viral por esta jugada. (Foto: Captura)

Un verdadero “¡para qué te traje!” protagonizó el delantero Noni Madueke en el último partido amistoso de la Selección de Inglaterra previo al Mundial 2026, donde este miércoles venció por 3-0 a Costa Rica en Orlando.

El atacante del Arsenal tuvo una ocasión de gol inmejorable a los 36 minutos del primer tiempo, luego de una excelente asistencia de Jude Bellingham.

El ex Chelsea se sacó de encima del arquero Patrick Sequeira y al definir de zurda con el arco solo frente suyo, envió el balón al primer palo y en el rebote se enredó con la pelota y la mandó al saque de fondo.

La acción rápidamente comenzó a viralizarse. Pese a aquello, el equipo que dirige Thomas Tuchel se impuso con goles de Declan Rice (9′), Anthony Gordon (68′) y Ollie Watkins (87′).

Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que Inglaterra estará en el Grupo L de la Copa del Mundo, que comparte con Croacia, Ghana y Panamá.

Su debut será ante los croatas el próximo miércoles 17 de junio a las 16:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

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Estos son los partidos del Mundial 2026 que transmite Disney+: con los relatos de Mariano Closs

En síntesis

  • Noni Madueke falló un gol sin arquero en el amistoso previo al Mundial.
  • Inglaterra venció 3-0 a Costa Rica con goles de Rice, Gordon y Watkins.
  • Inglaterra debutará ante Croacia el 17 de junio en el AT&T Stadium.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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