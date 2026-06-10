Un verdadero “¡para qué te traje!” protagonizó el delantero Noni Madueke en el último partido amistoso de la Selección de Inglaterra previo al Mundial 2026, donde este miércoles venció por 3-0 a Costa Rica en Orlando.
El atacante del Arsenal tuvo una ocasión de gol inmejorable a los 36 minutos del primer tiempo, luego de una excelente asistencia de Jude Bellingham.
El ex Chelsea se sacó de encima del arquero Patrick Sequeira y al definir de zurda con el arco solo frente suyo, envió el balón al primer palo y en el rebote se enredó con la pelota y la mandó al saque de fondo.
La acción rápidamente comenzó a viralizarse. Pese a aquello, el equipo que dirige Thomas Tuchel se impuso con goles de Declan Rice (9′), Anthony Gordon (68′) y Ollie Watkins (87′).
Mira el VIDEO a continuación:
¡¡¡NO SE PUEDE CREER EL ERRADO DE NONI MADUEKE!!! Sin palabras…— SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2026
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Cabe recordar que Inglaterra estará en el Grupo L de la Copa del Mundo, que comparte con Croacia, Ghana y Panamá.
Su debut será ante los croatas el próximo miércoles 17 de junio a las 16:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.
Estos son los partidos del Mundial 2026 que transmite Disney+: con los relatos de Mariano Closs
En síntesis
- Noni Madueke falló un gol sin arquero en el amistoso previo al Mundial.
- Inglaterra venció 3-0 a Costa Rica con goles de Rice, Gordon y Watkins.
- Inglaterra debutará ante Croacia el 17 de junio en el AT&T Stadium.