El delantero del Arsenal falló una ocasión inmejorable en el enfrentamiento con Costa Rica previo al Mundial 2026.

Un verdadero “¡para qué te traje!” protagonizó el delantero Noni Madueke en el último partido amistoso de la Selección de Inglaterra previo al Mundial 2026, donde este miércoles venció por 3-0 a Costa Rica en Orlando.

El atacante del Arsenal tuvo una ocasión de gol inmejorable a los 36 minutos del primer tiempo, luego de una excelente asistencia de Jude Bellingham.

El ex Chelsea se sacó de encima del arquero Patrick Sequeira y al definir de zurda con el arco solo frente suyo, envió el balón al primer palo y en el rebote se enredó con la pelota y la mandó al saque de fondo.

La acción rápidamente comenzó a viralizarse. Pese a aquello, el equipo que dirige Thomas Tuchel se impuso con goles de Declan Rice (9′), Anthony Gordon (68′) y Ollie Watkins (87′).

Mira el VIDEO a continuación:

¡¡¡NO SE PUEDE CREER EL ERRADO DE NONI MADUEKE!!! Sin palabras…



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OZMD5APiDV — SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2026

Cabe recordar que Inglaterra estará en el Grupo L de la Copa del Mundo, que comparte con Croacia, Ghana y Panamá.

Publicidad

Su debut será ante los croatas el próximo miércoles 17 de junio a las 16:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

En síntesis