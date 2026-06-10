Las inteligencias artificiales más populares del mundo ya dieron su veredicto sobre el partido inaugural de la cita planetaria.

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza oficialmente el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, un encuentro que marcará el puntapié inicial de la cita planetaria que se disputa en Norteamérica.

El Tri tendrá la responsabilidad de abrir el torneo ante su gente, con la presión y la ilusión de comenzar con el pie derecho una Copa del Mundo en la que será uno de los anfitriones. Al frente estará una selección sudafricana que buscará dar el golpe y amargar la fiesta de los locales en el debut.

Como suele ocurrir antes de los grandes eventos deportivos, las predicciones están a la orden del día. Y en esta ocasión fueron dos de las inteligencias artificiales más populares del mundo las que se atrevieron a mirar la bola de cristal para anticipar lo que podría ocurrir en el estreno mundialista.

ChatGPT y Gemini coinciden: México derrotará 2-1 a Sudáfrica en el debut

Consultado sobre el resultado del encuentro, ChatGPT se inclinó por un triunfo ajustado de la selección mexicana: “Veo un partido más complicado de lo que muchos esperan. Sudáfrica sorprende con velocidad y logra ponerse en ventaja o empatar tempranamente, pero el peso de la localía termina inclinando la balanza. Resultado exacto: México 2-1 Sudáfrica“.

Además, agregó algunos detalles de su predicción: “El gol de la victoria mexicana llega en los últimos 20 minutos. Habrá al menos un gol de pelota detenida y el jugador del partido será un mexicano”.

Por su parte, Gemini también apostó por una victoria del conjunto local y coincidió exactamente en el marcador: “Primer tiempo tenso: México, empujado por la locura de su gente, saldrá a presionar alto, pero la ansiedad del debut y el bloque bajo de Sudáfrica complicarán las cosas”.

Publicidad

La IA se la juega por un triunfo de la TRI en el debut (Photo by Thearon W. Henderson/Getty Images)

“Segundo tiempo abierto: El cansancio y la altura de la CDMX empezarán a pesarle a Sudáfrica. Los cambios de Aguirre refrescarán el ataque mexicano”, agregó.

Finalmente, la inteligencia artificial de Google cerró con su pronóstico definitivo: “Marcador en la bola de cristal: México 2 – 1 Sudáfrica. El Tri se llevará los 3 puntos con el corazón en la mano, sufriendo en los minutos finales por la velocidad de los contraataques sudafricanos, pero haciendo valer la histórica localía”.

Publicidad

Ahora solo queda esperar el pitazo inicial para descubrir si las predicciones de las inteligencias artificiales aciertan o si Sudáfrica logra dar una de las primeras sorpresas del Mundial 2026.

DATOS CLAVE

El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio con el partido México vs. Sudáfrica.

Las IA ChatGPT y Gemini predicen un triunfo de México por 2-1 ante Sudáfrica.

Publicidad