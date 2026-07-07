El "Rey del Metro Cuadrado" no se guardó nada y aseguró que el Mundial ya tiene el guion listo.

Las repercusiones tras el electrizante triunfo de Argentina por 3-2 ante Egipto en el Mundial 2026 siguen sumando capítulos, y esta vez fue Carlos Caszely quien alzó la voz con duras críticas. El histórico ídolo de Colo Colo no se guardó nada en conversación con BOLAVIP y apuntó directamente a las decisiones arbitrales, instalando la polémica en torno al resultado.

El “Rey del Metro Cuadrado” fue tajante desde el inicio y dejó en evidencia su molestia por lo ocurrido en el partido. “Mira, Argentina tiene muy buenos jugadores, pero cuando está complicado, lo ayudan demasiado, ya este mundial ya está escrito, ya”, lanzó sin filtro, cuestionando abiertamente la transparencia del torneo.

Caszely incluso amplió su crítica, sugiriendo que este tipo de situaciones no son nuevas en las Copas del Mundo, pero que en esta edición se habría cruzado un límite. “Mira, en todos los mundiales pasa algo raro, pero ahora ya se pasaron ya”, agregó.

El exdelantero también se refirió a jugadas puntuales que, a su juicio, marcaron el desarrollo del encuentro, poniendo de ejemplo el gol anulado a Egipto y el tercero de los trasandinos: “No, y después del otro lado, en el penal que le dan, en el segundo gol que le anularon a Egipto, Retrocedieron la jugada como un año”, comentó.

Egipto pierde con polémica ante Argentina (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Pero su análisis no quedó ahí. Caszely también cuestionó una acción clave sobre la figura egipcia, asegurando que hubo un trato desigual en la revisión de las jugadas. “y en la otra cuando agarran a Salah, en el penal, no lo cobran, no va al VAR, no devuelven la jugada, ya es demasiado ya”, expresó con evidente indignación.

Publicidad

Finalmente, cerró su descargo con una frase que resume su visión del partido y del arbitraje: “Demasiado evidente”. Declaraciones que sin duda encenderán el debate en torno a uno de los partidos más polémicos y comentados del Mundial 2026.