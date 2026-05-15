Carlos Caszely alza la voz por este jugador en Colo Colo: “Necesita más oportunidades”

Colo Colo en esta temporada de la mano de Fernando Ortiz le ha dado un importante tiraje a la cantera del ‘Popular’, en donde varias jóvenes figuras han podido ver minutos en el plantel estelar del equipo, en el que esperan poder consolidarse.

Sobre esto, un ídolo del club como lo es Carlos Caszely conversó con Radio ADN y habló del presente de los canteranos de Colo Colo, en la que partió pidiendo mayor respaldo para ellos y principalmente por el atacante Yastin Cuevas, a quien salió a defenderlo con todo.

“Creo que Yastin Cuevas necesita más oportunidades. El otro día fue criticado, pero no le llegó ninguna pelota con ventaja; lo mismo los punteros. Yo creo que a todos los chicos de cadetes, da igual el equipo, hay que darles cinco o seis partidos. Si después de eso no responden, sácalos, pero antes hay que darles la confianza suficiente”, partió señalando Caszely.

Caszely respalda Cuevas en Colo Colo | Foto: Photosport

Caszely y su nieto Franco Garrido

Por otro de los temas que el ídolo del ‘Popular’ se manifestó es por lo que ha sido la inclusión de su nieto, Franco Garrido, quien en el pasado duelo ante Coquimbo Unido tuvo su primera citación en el equipo estelar de Colo Colo y habló de lo que ha sido su difícil proceso para poder mostrarse en el club.

“Él llegó a los 8 años a Colo Colo, se está haciendo su espacio, está dedicado 100% a jugar, además de estudiar. Ojalá se empiece a hablar de Franco Garrido y no del ‘nieto de’, porque los que hemos estado con él sabemos lo que ha costado poder llegar”, declaró.

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Finalmente, Caszely sabe de las grandes condiciones que tiene Franco Garrido, en la que espera que pueda seguir creciendo y perfeccionándose como jugador para poder llegar a ser un hombre importante dentro del plantel de Colo Colo más temprano que tarde.

“Ha sido goleador en las divisiones inferiores, lleva tres meses entrenando con el primer equipo y, por lo que tengo entendido, lo ha hecho bastante bien. Eso es mérito de él, estar ahí y que lo hayan convocado, aunque sea para estar en la banca”, cerró.

En Síntesis

El entrenador Fernando Ortiz ha impulsado la inclusión de canteranos en el plantel de Colo Colo .

ha impulsado la inclusión de canteranos en el plantel de . Carlos Caszely solicitó mayor respaldo y continuidad para el joven atacante albo Yastin Cuevas .

solicitó mayor respaldo y continuidad para el joven atacante albo . El canterano Franco Garrido, nieto de Caszely, recibió su primera citación profesional ante Coquimbo Unido.