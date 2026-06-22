Un periodista chileno encontró un mural dedicado a Carlos Caszely en medio de las calles de una de las sedes del Mundial 2026.

Una verdadera sorpresa se llevó el periodista chileno Matías Fuenzalida en medio de su viaje al Mundial 2026, donde está viviendo la Copa del Mundo desde adentro.

El conductor de Radio Agricultura se ha estado moviendo por una de las sedes que más ha dado que hablar en esta Copa del Mundo, Ciudad de México, donde se vive la fiesta de esta cita planetaria.

Y en medio de sus paseos por las calles de la capital mexicana, el comunicador se encontró con un mural dedicado a un ídolo nacional: Carlos Caszely.

Así tal cual, porque en medio del Mundial 2026, el ‘Rey del Metro Cuadrado’ planta bandera pese a que Chile no se pudo clasificar y se roba las miradas de todos los transeúntes.

En este mural está retratado el Chino Caszely con su típica indumentaria de La Roja de los años 80, también hay una imagen junto a su madre Olga Garrido, sumado a la de un cóndor.

La imagen de Carlos Caszely junto a su madre en el mural de Ciudad de México. (Foto: Captura)

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Junto al hallazgo, Fuenzalida reflexionó: “Chile está presente en la cultura futbolísitica mundial, más allá que estemos pasando por un momento malo en lo deportivo. Chile participa de los mundiales, Chile ha sido sede de los mundiales”.

“Un jugador como Carlos Caszely nos hace pensar que Chile quizás no está en esta Copa del Mundo, pero sí está en los mundiales, sí está en la historia del fútbol”, completó el periodista.

Mira el VIDEO a continuación:

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En síntesis