¿Cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026 y quiénes actuarán en el show de medio tiempo?

El show de entretiempo que se robará todas las miradas en la final del Mundial 2026

Hoy se pone punto final a lo que será el Mundial 2026, en la que entre España y Argentina se definirá al nuevo campeón de la Copa del Mundo, en un duelo que sin duda promete de todo.

Para esta oportunidad, el partido entre ambos países no será lo único que llame la atención de todos los espectadores que estarán atento a este evento Mundial, ya que en el medio tiempo de este compromiso ocurrirá algo nunca antes visto en una Copa del Mundo.

En el entretiempo del España vs Argentina estará marcado por un exclusivo show de medio tiempo, el que contará con la presencia de importantes artistas que le brindarán un gran show a los espectadores.

Esta situación sin duda ha generado una preocupación y una gran pregunta por parte de los fanáticos sobre cuánto durará este show de medio tiempo, en la que ya se sabe todo sobre esta situación.

El show de medio tiempo que busca robarse las miradas | Foto :Getty Images

¿Cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026?

Desde la FIFA ya confirmaron que el entretiempo de la final del Mundial entre España y Argentina tendrá una duración de 17 minutos, según lo planificado.

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Dentro de esto, está considerado el tiempo de montaje, show musical y desmontaje, para luego dar vida a la segunda parte del compromiso.

¿Quiénes actuarán en el show de medio tiempo del Mundial 2026?

Los artistas que dirán presente dentro de este show de medio tiempo serán Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy y Gustavo Dudamel, este último un director de orquesta.