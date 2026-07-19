¿Cuánto dinero recibe el campeón del Mundial 2026? Este es el millonario premio que entrega la FIFA

España y Argentina podrían recibir una importante suma ecónomica en caso de ser campeones del Mundial 2026.

En esta jornada se pone punto final a lo que es el Mundial 2026, en la que España y Argentina definirán al campeón de la Copa del Mundo, en un duelo que promete y mucho.

Ambas escuadras lucharán con todo para poder quedarse con este anhelado título, en donde Argentina busca su cuarta estrella, mientras que España buscará su segundo título Mundial.

Si bien ambos países dejarán todo en la cancha para quedarse con el título, el trofeo no es el único gran premio que recibe el país ganador de esta Copa del Mundo, ya que también hay otro importante premio para quien salga vencedor.

Este premio sería en lo ecónomico, en la que el ganador de esta Copa del Mundo se quedaría con una importante cifra, convirtiéndola en la más alta en la historia de los Mundiales.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

España y Argentina buscan el Mundial | Foto: Getty Images

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¿Cuánto dinero reparte la FIFA al ganador del Mundial 2026?

El equipo que se consagre como el campeón del Mundial 2026 recibirá la suma de US$ 50 millones, la que es una cifra histórica para esta competencia, dejando atrás el monto de ediciones anteriores.

Pero no solo el ganador recibirá un importante premio en lo ecónomico, ya que el subcampeón también obtendría US$ 33 millones por finalizar en el segundo lugar de este torneo.

Ahora, ya está todo dicho para lo que será el duelo entre España y Argentina, en la que ambos países dejarán todo en la cancha para poder quedarse con la Copa del Mundo.