El germano dejó un directo mensaje en sus redes luego del triunfo de La Roja de Europa.

El mensaje de Toni Kroos tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España no pasó desapercibido. Con un escueto pero potente “Football won” publicado en su cuenta de X, el exmediocampista del Real Madrid encendió el debate en redes sociales, dejando abierta la interpretación sobre a qué apuntaba realmente su comentario.

En primera lectura, muchos interpretaron que Kroos celebraba simplemente la victoria de España, entendiendo su mensaje como una defensa del juego colectivo y ordenado que mostró el equipo europeo durante el torneo.

Sin embargo, otra interpretación tomó rápidamente fuerza: que el alemán hacía una alusión indirecta a las polémicas que rodearon a la Albiceleste durante la Copa, especialmente en partidos como el cruce ante Egipto, donde hubo decisiones arbitrales discutidas y situaciones que generaron ruido en el ambiente futbolístico.

¿A dónde apuntaba el mensaje de Toni Kroos?

Lo cierto es que el comentario de Kroos, fiel a su estilo sobrio y directo, no incluyó mayores explicaciones. Esa ambigüedad es precisamente lo que alimentó las distintas teorías y convirtió una frase de apenas dos palabras en un tema de conversación global.

España es el nuevo campeón del mundo (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

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Varios medios hicieron énfasis en el mensaje del campeón del mundo en Brasil 2014 precisamente frente a la Albiceleste, aunque nadie supo a dónde apuntaba exactamente el exjugador.

Finalmente, y pese a las múltiples lecturas posibles, no existe claridad sobre el verdadero destinatario del mensaje. Kroos no profundizó en sus dichos, por lo que todo queda en el terreno de la interpretación, dejando abierta la duda sobre si fue una simple opinión futbolística o un dardo con destinatario específico.