¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO el Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Surgieron dudas en las últimas horas sobre la transmisión del Argentina vs. España y si Chilevisión lo transmitirá o no.

La gran final del Mundial de Norteamérica 2026 arrancará este domingo 19 de julio a las 3 de la tarde de Chile continental, donde Argentina buscará su cuarto título de la cita mundialista ante la joven y rebelde España de Lamine Yamal.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene entre ceja y ceja el bicampeonato de la Copa del Mundo tras haberse coronado en 2022. Ahora, la albiceleste quiere estirar su buen momento y conseguir una nueva corona para su país.

España, por otro lado, no quiere ser un mero espectador y también tiene algo que decir: viene de dejar en el camino a potentes selecciones como Portugal de Cristiano Ronaldo, Bélgica y Francia, candidato de fierro a quedarse con el título y que terminó rematando en el cuarto lugar.

Chilevisión transmitirá la final EN VIVO y GRATIS. | Foto: Getty Images

Afortunadamente para todos los fanáticos del fútbol en Chile, para este compromiso Chilevisión ‘se puso la 10’ y trasmitirá completamente EN VIVO y GRATIS por TV abierta. También se podrá ver ONLINE en las distintas plataformas del canal nacional.

Está todo listo para que esta tarde en Nueva Jersey se desarrolle un partido que promete sacar chispas, donde el Metlife Stadium estará repleto hasta las banderas y con una gran presencia de hinchas trasandinos.

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Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

En síntesis

La final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

La Argentina de Lionel Scaloni y Lamine Yamal de España definen el título mundialista.

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