La decisión del edil de Ñuñoa de frenar el regreso de las dos hinchadas al Superclásico en el Estadio Nacional sigue generando diversas reacciones en el ambiente deportivo.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el histórico exvolante de Universidad de Chile, Patricio Mardones, sorprendió al respaldar la postura del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, desmitificando la opción de jugar con público visitante en el corto plazo y exigiéndole mayor rigurosidad a las instituciones.

Para el volante que le dio el título a la U en 1994, la idea de ver nuevamente a las parcialidades de la U y Colo Colo compartiendo el principal recinto deportivo del país era solo una ilusión mediática que no se condice con la realidad de los estadios chilenos.

“Esto todavía era… en realidad era algo un poco para maquillar la noticia, pero en la realidad, está bien lo que dice la autoridad”, arrancó señalando con honestidad el referente laico.

El exmediocampista fue enfático en que la responsabilidad de la seguridad debe recaer directamente en las dirigencias del balompié criollo y no en el resguardo público.

“Creo que los clubes tienen que asumir sus costos, sus responsabilidades, y me parece muy bien. Si queremos no solo tener un partido, sino que todos los partidos, entonces que exista este tema para los clubes me parece bien”, argumentó con firmeza.

Patricio Mardones respalda la posición del Alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

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Mardones agrega que “yo creo que es bueno que la autoridad en ese sentido ponga también restricciones y le dé responsabilidad a todos los clubes”.

Para el campeón con el “Romántico Viajero”, la única vía para recuperar la localía mixta es que las instituciones inviertan de verdad en su infraestructura. “Para que tengamos de nuevo gente de hinchas de ambos equipos, es importante que los clubes también asuman, asuman y digamos sus requisitos de seguridad. Me parece bien”, reforzó de manera categórica.

Un portazo rotundo a la barra visitante

Finalmente, aportando toda su experiencia en esta clase de compromisos de alta tensión, Mardones aterrizó el panorama y reconoció que por ahora es una utopía pensar en un Superclásico con público de Colo Colo en Ñuñoa. “Lo que pasa es que en este momento, claro, eso es noticia, digamos… mucha reunión, pero para los que entienden, para los que estamos en el fútbol, tú cachas el paño”, explicó de manera realista.

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“Es imposible en este momento. El momento no da. Para la U lo importante es hacer una noticia que sea atractiva para los hinchas, pero en la realidad yo creo que hay que ser responsables. Y sobre todo con un espectáculo que se presenta… para que siga, no de que después estemos de nuevo pagando años de sin público de las dos hinchadas”, concluyó Patricio Mardones, cerrando la puerta al retorno de los forasteros.