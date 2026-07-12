El Androide dejó de lado la amargura por la derrota para rendirle un tributo de oro a su gran amigo y excompañero en Alemania.

La eliminación de Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo dolió con fuerza en el equipo escandinavo, pero no impidió que su máxima estrella demostrara una enorme grandeza deportiva en la zona mixta.

Erling Haaland dejó una de las declaraciones más llamativas tras la eliminación frente a Inglaterra por 2-1 en la prórroga, rindiéndose ante el talento de Jude Bellingham, autor del doblete que sentenció el destino de los nórdicos.

El espigado atacante del Manchester City recordó con mucho cariño el lazo que lo une al volante del Real Madrid, con quien compartió camarín antes de transformarse en figuras de la élite de Europa.

“Jude es un buen amigo, tuvimos dos años buenos en Dortmund. Así que nosotros nos mantenemos en contacto y todo eso. Él es un buen chico, lo he dicho tantas veces; nosotros nos divertimos mucho juntos”, detalló el artillero noruego en conversación con los medios, dejando en claro que el descollante nivel de Bellingham en el pasto de Florida no le causó ninguna sorpresa.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Haaland y Bellingham son amigos desde Borussia Dortmund

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La defensa del Androide: “Es uno de los mejores del mundo”

Más allá de felicitarlo por la clasificación a las semifinales en Atlanta, Haaland aprovechó los micrófonos para cuadrarse con su amigo frente a los constantes cuestionamientos mediáticos que suele recibir el centrocampista por su faceta goleadora.

El noruego considera que el volante no merece recibir críticas sobre su cuota frente a las redes. “La única cosa es que él a veces consigue muchas críticas porque él no marca suficientes goles o lo que sea. Creo que realmente él no se lo merece”, apuntó con firmeza.

Definición de crack mundial: Para el ariete del Manchester City, el rendimiento de Bellingham es incuestionable. “Creo que es uno de los mejores en el mundo; él es un centrocampista, él todavía marca goles”, argumentó sobre el césped virtual.

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Desequilibrio absoluto: Haaland destacó el talento natural de Jude para romper líneas en cualquier sector de la cancha. “Él todavía se las arregla para regatear a cada uno de los jugadores en el campo, así que estoy orgulloso de Jude, creo que él es increíble”, confesó con orgullo.

Privilegio para sus clubes: La estrella noruega cerró su intervención valorando la fortuna que tienen las huestes que cuentan con el “5” merengue. “Inglaterra tiene suerte, Madrid tiene suerte porque todos querrían un Jude en el equipo”, sentenció para cerrar la trastienda de una jornada histórica.