Imagen delata con nombre y apellido al jugador de Argentina que inició la pelea tras perder con España

Al término de la final del Mundial se produjo una pelea entre argentinos y españoles y ahora se supo quién originó la escaramuza.

La final del Mundial de Norteamérica 2026 entre Argentina y España fue vibrante de principio a fin, donde el cuadro europeo fue quien tomó las riendas del partido y mereció quedarse con la Copa del Mundo al cabo de los 120 minutos.

Argentina, por otro lado, nunca se pudo encontrar dentro de la cancha y terminó rendido al dominio de España a lo largo del encuentro, donde el único remate trasandino al arco de los españoles se dio en los descuentos del segundo tiempo de alargue.

Como era de esperarse, los jugadores argentinos no se tomaron bien la derrota y si bien en un principio se pensó que Leandro Paredes fue quien inició la pelea tras el pitazo final, una imagen demuestra todo lo contrario.

El argentino #NahuelMolina le dio un manotazo al español #Rodri inmediatamente después del silbatazo final. Todo eso generó una bronca en medio de la consagración de España como campeón del Mundo | 📹 @besoccer_ES pic.twitter.com/NBHGUBE4D1 — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) July 20, 2026

Nahuel Molina fue el responsable de la bataola final, toda vez que Rodri corrió al campo de juego y el trasandino lo golpeó en el pecho, lo que después dio origen a los agarrones y golpes entre ambas escuadras.

Una vez más queda demostrado que Argentina es una gran selección de fútbol y con una tradición envidiable, pero no saben manejar bien la derrota y tratan de ensuciar incluso cuando son ampliamente superados y sin provocación mediante.

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En síntesis

España venció a Argentina en la final del Mundial de Norteamérica 2026.

El futbolista Nahuel Molina inició la pelea final al golpear al español Rodri.

La selección de Argentina realizó un solo remate al arco durante todo el partido.