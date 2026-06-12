La Selección de Paraguay confirma su formación para el debut ante Estados Unidos en el Mundial 2026

La Selección de Paraguay confirma su formación para su enfrentamiento ante Estados Unidos

La Selección de Paraguay tiene hoy su gran estreno dentro del Mundial 2026, en donde la ‘Albirroja’ se verá las caras ante uno de los anfitriones, la Selección de Estados Unidos en Inglewood.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro tendrán un importante apretón en su debut por el grupo D, en donde la selección sudamericana quiere dar el primer golpe y sumar sus primeros tres puntos para aspirar a clasificar a la próxima ronda.

Para este duelo, el estratego argentino que dirige a Paraguay contará con la presencia de Julio Enciso, de quien incluso en un momento estuvo en duda su participación en el Mundial tras su lesión ante Nicaragua, pero que hoy dirá presente.

La Selección de Paraguay saltará a la cancha con: Orlando Gill en portería; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Julio Enciso y Miguel Almirón en el mediocampo; Antonio Sanabria en ataque.

Paraguay espera partir con el pie derecho | Foto: Getty Images

El duelo entre Estados Unidos y Paraguay se disputará este viernes 12 de junio a partir de las 21:00 horas en el SoFi Stadium en Inglewood, Estados Unidos.

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