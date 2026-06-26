La viral reacción de Zlatan Ibrahimovic sobre Sebastián Beccacece tras el triunfo de Ecuador: el motivo sorprende a todos

La Selección de Ecuador sigue saboreando lo que fue una histórica victoria dentro del Mundial 2026, en donde ‘La Tri’ logró la gran hazaña de vencer por 2-1 a Alemania y se clasificó a la próxima fase de la Copa del Mundo, en la que espera por definir a su rival.

Tras esta épica clasificación, el entrenador argentino Sebatián Beccacece sin duda que comenzó a hacer noticia por ser el gran gestor de este histórico triunfo para Ecuador y en donde hasta una leyenda del fútbol como lo es Zlatan Ibrahimovic se refirió al DT.

El ex futbolista sueco hoy en día se desempeña como comentarista dentro de Fox Sports en Estados Unidos, en la que analizó lo que fue la victoria de Ecuador ante Alemania en este Mundial 2026.

“Lo dije antes del partido: si tienes una oportunidad, puedes tener suerte. Si tienes una segunda, dos oportunidades son un milagro. Y, para ser honesto, ellos tuvieron suerte y también un milagro en esas ocasiones, pero eso no significa que el partido no haya sido bueno”.

Beccacece hizo historia en Ecuador | Foto: Getty Images

“Tuvieron una actuación fantástica. Ganaron el partido. Cuando juegas para ganar, juegas de manera diferente. Te arriesgas de otra forma. Los jugadores necesitan atacar más, necesitan arriesgar más, y es una forma de juego distinta. Por eso ganaron este partido. Grandes elogios para ellos“, expresó el ex futbolista.

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El divertido comentario de Ibrahimovic sobre Beccacece

Para el ex goleador no todo fue seriedad y dejó un divertido comentario sobre el entrenador Sebastián Beccacece, en la que hizo alusión a su peinado y haciendo una broma junto a la conductora Rebecca Lowe respecto a aquello.

“¿Comparten el mismo acondicionador que el entrenador de Ecuador, Sebastián, o no? Es un gran look, es fantástico, incluso con la victoria se ve mejor”, expresó Ibrahimovic entre risas, en la que la animadora respondió “Es un gran look”.

VIDEO: LA DIVERTIDA BROMA DE IBRAHIMOVIC CON BECCACECE

El exfutbolista Zlatan Ibrahimović sorprendió al elogiar la histórica victoria de Ecuador sobre Alemania y destacó la actitud del equipo de Sebastián Beccacece.



“Ecuador tuvo una actuación fantástica. Cuando juegas para ganar, juegas diferente. Ellos lo hicieron y por eso… pic.twitter.com/mkiCpre8Jq — RTP Ecuador 96.5 Fm (@RtpEcuador) June 26, 2026