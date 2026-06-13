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Mundial 2026

Tiene un millón de visualizaciones: La reacción de Zlatan al escuchar a Speed predecir a Portugal campeón

El ex delantero de Suecia tuvo una increíble reacción al escuchar al streamer Speed predecir a Portugal como campeón.

Zlatan echó a Speed.
© Getty ImagesZlatan echó a Speed.

Estados Unidos tuvo ayer su primer partido del Mundial de Norteamérica 2026, en donde Estados Unidos se hizo fuerte de local y apabulló a Paraguay por un claro y contundente 4-1 en Los Ángeles, California.

La antesala del compromiso estuvo plagada de figuras y ex jugadores, en donde varios ahora incursionan en el mundo de las comunicaciones como Thierry Henry o Zlatan Ibrahimovic, quienes comentan el Mundial para cadenas norteamericanas.

En esa línea, el día de ayer se hizo viral un registro donde, en plena transmisión, Zlatan le pregunta al conocido streamer Speed quién sería el campeón del mundo y su respuesta generó sorpresas: Portugal de Cristiano Ronaldo.

Zlatan, absolutamente indignado, le quita el micrófono a Speed y lo echa del espacio. La secuencia, después, muestra al influencer norteamericano recorriendo los pasillos del SoFi Stadium de Los Ángeles.

El registro se hizo completamente viral y ya cuenta con más de un millón de visualizaciones, donde pocos coinciden con Speed en que Portugal pueda ir hasta la final y quedarse con el título de la Copa del Mundo.

¿Quién será el campeón? Todavía falta mucho paño que cortar, pero sin duda que los grandes favoritos en la previa son Francia, Argentina, Brasil y España para quedarse con el Mundial de Norteamérica 2026.

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En síntesis

  • Estados Unidos derrotó 4-1 a Paraguay en Los Ángeles durante su primer partido mundialista.
  • El exfutbolista Zlatan Ibrahimovic protagonizó un video viral junto al streamer Speed en el estadio.
  • El influencer Speed afirmó en plena transmisión que Portugal será el campeón del mundo.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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