El exdelantero sueco, quien compartió camarín con Messi, se sinceró tras la victoria de la Albiceleste con polémica frente a los egipcios.

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones en todo el planeta fútbol. Y una de las voces más potentes que reaccionó al sufrido 3-2 ante Egipto fue la del siempre frontal Zlatan Ibrahimović, quien no escatimó elogios para Lionel Messi tras otra actuación decisiva.

El exdelantero, hoy en su rol de comentarista, quedó maravillado con el impacto del capitán argentino en un partido que parecía perdido y que terminó convirtiéndose en una remontada épica.

Zlatan se rinde ante Messi

Fiel a su estilo directo, el sueco fue categórico al analizar el rendimiento del rosarino, quien volvió a ser determinante en el momento más crítico del encuentro.

“Messi se convirtió en un animal y nadie puede atraparlo. Es el mismo Messi que yo vi con mis propios ojos, el que estamos acostumbrados a ver y que seguimos viendo”, lanzó, destacando la vigencia absoluta del campeón del mundo.

Zlatan y Messi fueron compañeros durante dos temporadas en el FC Barcelona. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

La Pulga no solo marcó el empate parcial, sino que además fue clave en la reacción anímica del equipo, liderando la remontada cuando Argentina estaba al borde de una eliminación totalmente inesperada.

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“Lo ganó todo… y aún quiere más”

Pero Zlatan no se quedó solo en el análisis del partido. También puso en perspectiva la carrera de Messi, subrayando su ambición intacta pese a haber conquistado todos los títulos posibles.

“Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida. Ya ganó el Mundial, Balón de Oro, todo. Y aún quiere más, es realmente impresionante”, agregó, en una reflexión que resume la mentalidad competitiva del argentino.

Con 8 goles en el torneo, Lionel Messi sigue siendo el gran protagonista del Mundial 2026, liderando a una Argentina que, entre polémicas y épica, ya está instalada entre los ocho mejores del certamen.