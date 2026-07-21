Zlatan Ibrahimović no perdona a Leandro Paredes por la pelea en la final del Mundial y lanza feroz frase: “Le habría dado…”

El exdelantero sueco no se guardó nada al analizar los incidentes de la final y dejó una de las declaraciones más fuertes desde el término del Mundial.

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y la Selección de España continúa generando repercusiones a nivel internacional, incluso varios días después de la consagración del combinado dirigido por Luis de la Fuente.

Más allá del resultado, el final del encuentro quedó marcado por distintos episodios de tensión entre los jugadores de ambas selecciones, con discusiones, empujones y fuertes cruces que rápidamente dieron la vuelta al mundo y desataron un intenso debate.

Uno de los futbolistas más cuestionados por su comportamiento fue Leandro Paredes, quien reaccionó de mala manera a la derrota y se peleó con jugadores españoles, situación que quedó a la vista de todos en la transmisión oficial.

Leandro Paredes en la pelea con Gavi | FOTO Al Bello/Getty Images

Zlatan Ibrahimovic critica a Leandro Paredes

Uno de los que se refirió al tema fue Zlatan Ibrahimović, quien, en su rol de comentarista para Fox Sports, no ocultó su molestia por la actitud del volante argentino durante la final y lanzó una durísima crítica.

“Paredes puede alegrarse de que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte”, afirmó el exdelantero sueco.

Publicidad

Pero Ibrahimović no solo apuntó contra el jugador de Boca Juniors, sino que también cuestionó la reacción de los futbolistas españoles por no intervenir en medio de los incidentes. “No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero”, agregó.

De esta forma, Zlatan se sumó a la larga lista de figuras del fútbol internacional que han criticado el comportamiento de algunos jugadores argentinos durante la final de la cita planetaria.

En resumen…

Zlatan Ibrahimović criticó con dureza la actitud de Leandro Paredes durante la final del Mundial 2026 y aseguró que, de haber estado en la cancha, habría reaccionado de manera mucho más drástica.

Publicidad