Lamine Yamal enciende todas las alarmas en España: preocupación total para la final del Mundial 2026

Lamine Yamal enciende todas las alarmas en España de cara a la final del Mundial 2026.

El delantero de España, Lamine Yamal sin duda que es la gran figura de la selección española para este Mundial 2026, en la que el crack del Barcelona si bien no ha podido mostrar su mejor versión, no deja de ser un importante jugador para su escuadra, la que hoy está en la final.

Ahora, pensando en lo que será la gran final de la Copa del Mundo ante Argentina, el crack español encendió todas las alarmas a días de este importante compromiso.

Lamine Yamal en esta jornada preocupó a todos en España tras no entrenar a la par de sus compañeros pensando en la final ante Argentina, en la que al jugador de 19 años se le vio con molestias en su muslo izquierdo.

Es más, dentro de las imagenes que se pudieron presenciar de este entrenamiento, se vio un llamativo vendaje en el muslo del jugador español, en el que mostraba molestias evidentes.

Yamal enciende las alarmas en España | Foto: Getty Images

Esta situación rápidamente comenzó a recorrer el mundo y preocupa a los amantes del fútbol, en la que una de las grandes figuras de España podría quedar fuera de la gran final del Mundial.

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Se espera que las próximas horas puedan ser cruciales para conocer de la evolución de Lamine Yamal ante este problema muscular, en la que espera poder recuperarse para estar en la final.

Cabe señalar que Lamine Yamal llegó a este Mundial con problemas físicos, en la que desde el cuerpo médico de España han hecho todo lo posible para que el crack español pueda estar de la mejor forma posible en el campo de juego.