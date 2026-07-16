El Mundial 2026 tendrá una final inédita entre Argentina y España, donde la Albiceleste busca el bicampeonato ante los campeones de Europa.

El Mundial 2026 ya conoce a sus finalistas, donde el próximo domingo se verán las caras Argentina y España en Nueva Jersey, protagonizando uno de los partidos más esperados de los últimos años.

Esto porque se trata de los actuales campeones de sus continentes, que iban a disputar la Finalissima previo a la Copa del Mundo, pero finalmente no hubo consenso entre Conmebol y la UEFA.

Ahora coinciden en la final del Mundial, donde la Albiceleste va por el bicampeonato, pues son los vigentes campeones del mundo tras el título que obtuvieron en Qatar 2022.

Por un lado los dirigidos por Lionel Scaloni buscan bajar la cuarta estrella para el pueblo argentino, mientras que en la vereda del frente los españoles van por la segunda.

El historial entre Argentina y España

Si bien se trata de dos potencias en el fútbol, casi no se han enfrentado en partidos oficiales.

Es más, el único duelo FIFA entre ambas fue hace 60 años, en el Mundial de Inglaterra 1966.

Este enfrentamiento fue por la fase de grupos y se disputó en el Villa Park de Birmingham, con triunfo de 2-1 a favor de Argentina, con un doblete de Luis Artime (65′ y 79′). El descuento de los hispanos fue de José Martínez Sánchez (67′).

Argentina venció por 2-1 a España en el Grupo 2 del Mundial de 1966.

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Luego se han enfrentado en otras 13 ocasiones pero en partidos amistosos, el último fue el 27 de marzo de 2018, con goleada de 6-1 de la Furia Roja en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid.

Los goles para el combinado ibérico fueron de Isco, Thiago Alcantara, Diego Costa e Iago Aspas. El descuento para los trasandinos fue de Nicolás Otamendi.

Si sumamos todos los partidos entre ambas, son 14 en total, con las estadísticas muy equilibradas: seis triunfos para Argentina, seis para España y dos empate.

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España goleó a Argentina previo al Mundial de Rusia 2028. (Foto: Denis Doyle/Getty Images)

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputa este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En síntesis

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará el domingo 19 de julio.

y se jugará el domingo 19 de julio. El historial total entre ambas selecciones registra seis triunfos para cada país y dos empates.

para cada país y dos empates. El único duelo oficial previo fue en Inglaterra 1966 con victoria argentina por 2-1.