El entrenador Luis de La Fuente tiene un plan con España para quitarle el título a Argentina en la final del Mundial 2026.

El próximo domingo es la gran final del Mundial 2026 y la Selección de España fue la primera clasificada para esta instancia, donde enfrentará a Argentina, el vigente campeón de la Copa del Mundo.

En esta ocasión se cruzan los actuales campeones de la Eurocopa y de la Copa América, en un partido soñado para muchos, pues tendrían que haber jugado la Finalissima previo a la cita palentaria.

Pero esto no se pudo llevar a cabo por problemas logísticos entre la UEFA y la Conmebol, aunque el destino les tenía preparado algo mucho mejor.

España eliminó en semifinales a la que era la gran favorita para quedarse con este Mundial, la Selección de Francia. Pero la Furia Roja pasó por arriba de los galos y los venció por 2-0, dándoles un baile en Dallas.

Los dirigidos por Luis de La Fuente llegan invictos al igual que La Albiceleste, aunque en vez de haber ganado todos sus partidos, empataron el primero de la fase de grupos contra Cabo Verde, donde no se hicieron daño.

De ahí en adelante la selección española solo supo de victorias, todas dentro del tiempo reglamentario, venciendo a Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia.

Publicidad

Para la final el técnico hispano repetiría el equipo que viene de dejar en el camino a Les Bleus, aunque hay algunas dudas con Lamine Yamal y Pedro Porro, quienes terminaron con molestias físicas la semifinal.

Pese a aquello, en la península ibérica confían en que serán de la partida contra Argentina, pues por estos días las cargas físicas no serán tan intensas para ellos.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Publicidad

Luis de La Fuente confía en poder contar con Lamine Yamal para la final. (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)

La probable formación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputa este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Publicidad

En síntesis