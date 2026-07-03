El astro argentino sigue haciendo de las suyas con la Albiceleste y este viernes llegó a su vigésimo gol en los mundiales.

Lionel Messi está rompiendo todas las marcas en el Mundial 2026 en la que es su última Copa del Mundo, pues este viernes volvió a estirar el récord como máximo anotador de las citas planetarias.

Así es, porque el delantero de 38 años convirtió su gol número 20, abriendo el marcador a los 29 minutos en el partido de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde.

La Pulga anotó su séptima conquista en este Mundial donde tiene una lucha mano a mano con el francés Kylian Mbappé por la bota de oro, quien queda con seis.

Además, Messi se despega en dos goles en la tabla de los goleadores históricos, pues Mbappé también es su perseguidor con 18 tantos.

Con su vigésimo gol, el astro del Inter Miami también se convierte en el primer jugador en convertir en ocho partidos consecutivos en los mundiales e iguala los que hizo en Qatar 2022.

Momento del gol número 20 de Lionel Messi. (Foto: Megan Briggs/Getty Images)

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La tabla de goleadores del Mundial 2026:

Lionel Messi (Argentina): 7 goles Kylian Mbappé (Francia): 6 goles Harry Kane (Inglaterra): 5 goles Erling Haaland (Noruega): 5 goles Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles Vinícius Júnior (Brasil): 4 goles Mikel Oyarzabal (España): 4 goles Ismaila Sarr (Senegal): 4 goles

Los máximos goleadores de los mundiales:

Lionel Messi (Argentina): 20 goles Kylian Mbappé (Francia): 18 goles Miroslav Klose (Alemania): 16 goles Ronaldo (Brasil): 15 goles Gerd Müller (Alemania): 14 goles Harry Kane (Inglaterra): 13 goles Just Fontaine (Francia): 13 goles Pelé (Brasil): 12 goles

En síntesis

20 goles históricos alcanzó Lionel Messi en mundiales tras marcar ante Cabo Verde.

históricos alcanzó Lionel Messi en mundiales tras marcar ante Cabo Verde. 7 tantos suma en el Mundial 2026, superando los 6 de Kylian Mbappé.

suma en el Mundial 2026, superando los 6 de Kylian Mbappé. Ocho partidos consecutivos anotando en mundiales, un nuevo récord histórico para el argentino.