Este viernes se definen los últimos cruces de octavos de final del Mundial 2026, donde hay un equipo que espera por Argentina o Cabo Verde.

El Mundial 2026 conoce a sus últimos octavofinalista donde solo queda conocer a dos equipos, entre ellos Argentina o Cabo Verde que juegan esta tarde en Miami su llave de diecieseisavos de final.

La Albiceleste es una de las candidatas por ser la vigente campeona del mundo, incluso es de las pocas que está invicta y con puntaje perfecto en esta Copa del Mundo.

Pero para meterse entre los 16 mejores del Mundial 2026 debe vencer a una de las revelaciones del torneo, los ‘Tiburones Azules’ que clasificaron en la segunda posición del Grupo H tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita.

El rival que espera por Argentina o Cabo Verde

Mientras tanto, en octavos espera por uno de los dos Egipto, que esta tarde se impuso en penales a Australia tras igualar 1-1 en los 120 minutos.

Los faraones clasificaron por primera vez en su historia a esta instancia y mandaron de regreso a Oceanía a los ‘Socceroos’.

El combinado del norte de África tiene como líder al experimentado atacante Mohamed Salah que viene de terminar una exitosa etapa en el Liverpool.

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Egipto espera por Argentina o Cabo Verde en octavos de final. (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

Ahora, los egipcios esperan por Argentina o Cabo Verde, para el partido por octavos de final que se jugará el próximo martes 7 de julio a las 12:00 horas en Atlanta, Estados Unidos.

En síntesis

Egipto eliminó a Australia por penales y clasificó a octavos por primera vez.

por penales y clasificó a octavos por primera vez. Argentina y Cabo Verde juegan hoy en Miami los dieciseisavos de final.

juegan hoy en Miami los dieciseisavos de final. Mohamed Salah y Egipto jugarán los octavos el 7 de julio en Atlanta.