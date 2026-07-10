¿Por qué no juega Gavi en España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026?

El jugador del FC Barcelona nuevamente esperará su oportunidad como suplente en un partido decisivo para la Selección de España.

Este viernes 10 de julio, la Selección de España y la Selección de Bélgica protagonizan uno de los cruces más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, ambas selecciones buscarán un cupo entre las cuatro mejores del torneo y seguir alimentando el sueño de conquistar la tan ansiada Copa del Mundo.

La Roja llega a esta instancia después de superar a Austria y Portugal, mientras que los Diablos Rojos hicieron lo propio tras eliminar a Senegal y al anfitrión Estados Unidos.

Los españoles quieren volver a abrazarse en el Mundial 2026 | FOTO: Francois Nel/Getty Images

Con dos equipos que han mostrado argumentos para pelear por el título, cada decisión en la formación ha generado expectativa entre los hinchas.

¿Por qué Gavi no juega ante Bélgica?

Aunque muchos esperaban verlo desde el inicio, Gavi volverá a comenzar el partido desde el banco de suplentes. El volante del FC Barcelona integra la convocatoria y está en condiciones físicas, pero Luis de la Fuente optó nuevamente por dejarlo como alternativa para el segundo tiempo.

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La decisión responde exclusivamente a un criterio técnico. El seleccionador español por confiar en el mediocampo conformado por Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo.

De esta manera, el futbolista nacido en Los Palacios y Villafranca deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

¿Contra quién juega España o Bélgica si avanzan a semifinal?

El ganador del duelo entre España y Bélgica tendrá un desafío aún mayor en la semifinal del Mundial 2026, donde ya aparece la Selección de Francia.