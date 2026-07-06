¿Por qué no juega Gavi en España vs. Portugal por los octavos de final del Mundial 2026?

Conoce el motivo por el cual el mediocampista del FC Barcelona no será de la partida ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 sigue avanzando y uno de los partidos que concentra las miradas en los octavos de final es el que protagonizan la Selección de España y la Selección de Portugal en el AT&T Stadium.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega a este encuentro tras vencer por un contundente 3 a 0 a la Selección de Austria, con dos anotaciones de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro.

Sin embargo, más allá de la clasificación, hay una decisión del técnico español que llama la atención entre los hinchas.

Gavi estará en el banco de suplentes ante Portugal

Tiene relación con Gavi. El volante del Barcelona arrancó el torneo como titular ante Cabo Verde, pero con el paso de los partidos fue perdiendo terreno.

La ausencia del mediocampista de 21 años no responde a una lesión ni a una suspensión sino a una decisión técnica, ya que De la Fuente ha optado por otras variantes en la mitad de la cancha durante la cita planetaria, como Pedri, Rodri y Dani Olmo.

Gavi entrando por Lamine Yamal en el último encuentro | FOTO: Charlotte Wilson/Getty Images)

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De esta manera, el futbolista nacido en Los Palacios y Villafranca deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes ante los lusos.

¿Contra quién juega España o Portugal si avanzan a cuartos de final?

El ganador del duelo entre España y Portugal ya tiene dos posibles rivales: el ganador de la llave entre Estados Unidos y Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.