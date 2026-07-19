¿Por qué no juega Gavi en Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

Conoce el motivo por el cual el volante del FC Barcelona no será de la partida ante Argentina en la final del Mundial 2026.

La espera terminó. La Selección Argentina y la Selección de España definirán este domingo al nuevo campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Como ocurre en toda final, las horas previas ha estado marcadas por las especulaciones sobre las formaciones titulares, pues tanto Lionel Scaloni como Luis de la Fuente mantienen el misterio hasta último momento, dejando varias dudas sobre los futbolistas que saltarían desde el arranque en un partido que paralizará al mundo del fútbol.

Sin embargo, una vez confirmadas las alineaciones, una de las principales sorpresas en el combinado europeo fue la ausencia del mediocampista Gavi, quien finalmente no será titular frente a la Albiceleste.

Gavi nuevamente va a la banca de suplentes | FOTO: Florencia Tan Jun/Getty Images

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

Gavi estará en el banco de suplentes ante Argentina

La ausencia del volante del FC Barcelona en la formación titular no responde a una lesión ni a una suspensión. El futbolista de 21 años comenzará el encuentro en el banco de suplentes por una decisión exclusivamente técnica del entrenador.

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El seleccionador español decidió mantener el mediocampo que le dio buenos resultados en las fases anteriores, apostando por dar continuidad a un equipo que viene mostrando un alto nivel y que logró eliminar a Francia para instalarse en la gran final.

De esta manera, el nacido en Los Palacios y Villafranca espera su oportunidad desde el banco de suplentes. Su intensidad, capacidad de recuperación y buen manejo del balón lo convierten en una de las principales alternativas de España para el segundo tiempo, en caso de que el desarrollo del encuentro obligue a mover las piezas.

Cuándo y a qué hora es la final de Argentina vs. España

El partido de Argentina contra España es este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.