El "Loco" confirmó a sus once escogidos para el debut ante Arabia Saudita en la cita planetaria.

La selección de Uruguay ya tiene todo listo para su debut en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa enfrentará a Arabia Saudita con la misión de comenzar con una victoria en el Grupo, en un duelo donde parte como favorito, pero con la obligación de no confiarse.

El antecedente reciente del conjunto asiático en Qatar 2022, donde sorprendió al mundo derrotando a Argentina, obliga a la Celeste a mantener la concentración. Bielsa lo sabe y, por lo mismo, ha trabajado un planteamiento intenso, fiel a su estilo, buscando imponer condiciones desde el arranque.

En medio de un proceso que ha estado rodeado de cuestionamientos y tensiones internas, Uruguay quiere dar un golpe de autoridad en su estreno.

El Loco se prepara para su estreno en la cita planetaria.

Uno de los focos está en el liderazgo de Federico Valverde, llamado a ser el eje del mediocampo y el principal referente futbolístico del equipo. El volante del Real Madrid será clave para la escuadra del “Loco” que quiere dejar atrás los cuestionamientos en su contra.

Además, destaca el regreso a la titularidad de Fernando Muslera, quien a sus 39 años asumirá nuevamente la responsabilidad en el arco. Su experiencia en citas mundialistas y el respaldo de Bielsa lo posicionan como una pieza fundamental para darle seguridad al equipo en este inicio.

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Así jugará Uruguay ante Arabia Saudita

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Viña y Matías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo; Darwin Núñez y Federico Viñas.