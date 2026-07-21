Figura absoluta de Argentina pone en duda su continuidad en la ‘Scaloneta’: “Paso al costado”

Uno de los pilares de la Selección Argentina anuncia que se tomará un tiempo para analizar un retiro de la albiceleste.

La Selección Argentina se quedó con las ganas de celebrar su cuarto título del mundo el domingo pasado, ya que España fue ampliamente superior a la albiceleste y se quedó con el Mundial de Norteamérica 2026.

Pese al mal partido que realizó el conjunto trasandino, una de las buenas figuras que tuvo ante los europeos fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien sacó varias pelotas que bien pudieron haber sido goles de España.

En las últimas horas, el portero del Aston Villa de Inglaterra puso en duda su continuidad en la ‘Scaloneta’ con un sentido mensaje en su cuenta personal de Instagram: “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, comenzó diciendo.

Dibu Martínez contempla el retiro de la Selección Argentina. | Foto: Getty Images

El ‘Dibu’ no descarta dar un paso al costado tras no haber logrado el objetivo final en Estados Unidos diciendo que “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

En el cierre, les tocó la fibra a los hinchas argentinos con su disculpa por no llevar a copa a Buenos Aires: “Lo siento mucho. Realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, cerró.

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Ahora, sólo quedará esperar a la próxima fecha FIFA para ver si Lionel Scaloni convoca a Emiliano ‘Dibu’ Martínez o si el portero decide realmente dar un paso al costado tras un exitoso paso por la Selección Argentina.

En síntesis

Emiliano ‘Dibu’ Martínez dejó en duda su continuidad en la Selección Argentina.

España conquistó el Mundial de Norteamérica 2026 tras vencer a la Selección Argentina.

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