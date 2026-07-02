Mientras Argentina está tasada en más de US$ 900 millones, esto vale la humilde Cabo Verde

Este viernes ambas selecciones se ven las caras en el Mundial de Norteamérica 2026 con una tremenda diferencia de plantel.

Este viernes en Miami, Florida, se producirá uno de los duelos más disparejos de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, ya que la Argentina de Lionel Messi tendrá que enfrentar a Cabo Verde.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a esta instancia tras superar sin problemas un grupo que compartía con Austria, Jordania y Argelia. Está demás decir que la albiceleste sacó puntaje perfecto y apenas recibió un gol en contra.

Cabo Verde, por otro lado, se hizo fuerte en una zona con Uruguay, España y Arabia Saudita. Les empató a los dos equipos campeones del mundo y a los árabes, clasificando segundo de su grupo con tres empates.

Cabo Verde va por el milagro ante Argentina. | Foto: Getty Images

Las diferencias en la cancha son notorias, y también fuera de ella: el sitio Transfermarkt reporta que la tasación del plantel argentino alcanza los US$922 millones de dólares, mientras que la de Cabo Verde apenas alcanza los US$62 millones de la divisa estadounidense.

Así las cosas, el Mundial de Norteamérica 2026 se prepara para un verdadero duelo de ‘David contra Goliat’, en donde Argentina buscará meterse en los octavos de final de la Copa del Mundo para repetir el título obtenido en 2022, pero Cabo Verde quiere dar un batacazo mundial.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina y Lionel Messi jugarán contra Cabo Verde los dieciseisavos de final en Miami.

La plantilla de Argentina vale US$922 millones, mientras Cabo Verde se tasa en US$62 millones.

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