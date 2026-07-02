La imagen del Mundial 2026 que se hizo viral y pone en tela de juicio a la FIFA: Involucra a Lionel Messi

Se produjo una curiosa situación en el partido entre Estados Unidos y Bosnia, se hizo viral e involucra al argentino Lionel Messi.

El Mundial de Norteamérica 2026 está en pleno desarrollo y se están jugando los dieciseisavos de final de la cita mundialista, donde el día de ayer Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos firmaron sus boletos hacia los octavos de final.

Fue precisamente en el encuentro entre norteamericanos y bosnios que se produjo una curiosa situación, toda vez que Folarin Balogun vio la tarjeta roja por una fuerte entrada en donde tenía poca y nula intención de herir a su rival.

Una falta que al principio sólo fue eso tuvo un llamado del VAR, en donde el juez principal del encuentro dictaminó que era tarjeta roja por la rudeza de la falta, más allá de la intención del estadounidense de herir -o no- a su rival.

Two relatively similar incidents…



Flo Balogun: red card.

Lionel Messi: unpunished. pic.twitter.com/hbgPSOYWq2 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 2, 2026

La imagen rápidamente se viralizó y los hinchas del fútbol compararon la acción con la que tuvo Lionel Messi en el primer partido ante Argelia: misma patada sin intención, pero en una hubo llamado del VAR y tarjeta roja, en la otra fue ‘juegue, juegue’.

Así las cosas, una vez más queda demostrado la diferencia de criterio por parte de los árbitros cuando se trata de sancionar a Lionel Messi y al resto de los jugadores, donde claramente no a todos se les mide con la misma vara.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos clasificaron ayer a octavos de final del Mundial 2026.

Folarin Balogun recibió una tarjeta roja por una fuerte entrada tras la revisión del VAR.

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