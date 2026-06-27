Mundial 2026: estos son los clasificados del Grupo L y así van los cruces de los dieciseisavos

Revisa lo clasificados del Grupo L para la siguiente fase del Mundial 2026 y así van los cruces.

Hoy llegó la jornada final de lo que es la fase de grupos dentro del Mundial 2026, en la que los distintos países se juegan el todo por el todo para asegurar su clasificación a la próxima ronda del torneo.

El primer grupo en definirse en esta jornada fue el L, el que tenía la participación de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, en la que tras la realización de todos los compromisos, ya dejó a sus clasificados a los dieciseisavos.

En lo que fue esta última fecha, la Selección de Inglaterra se impuso por 2-0 ante Panamá, asegurando el primer lugar del Grupo L, mientras que por otra parte Croacia se quedó con el segundo puesto tras vencer por 2-1 a Ghana.

De esta forma, la tabla de posiciones del Grupo L quedó con Inglaterra en el primer lugar con 7 puntos, Croacia en el segundo lugar con 6 unidades, luego Ghana con 4 puntos y finalmente, Panamá quedó colista sin unidades.

Tras finalizar este grupo, los clasificados que deja para la próxima ronda son Inglaterra, Croacia y Ghana, en la que este último agarró un boleto a la fase final como uno de los mejores terceros.

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Para los dieciseisavos del Mundial, de momento, Inglaterra estaría enfrentando a Senegal, Croacia a Portugal y Ghana a Colombia.

ASÍ VAN LOS CRUCES DE DIECISEISAVOS DEL MUNDIAL