De momento, el clima no indica nada preocupante para el encuentro entre ingleses y ghane

El duelo entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026 se perfila en un escenario muy distinto al que marcó la jornada anterior entre Francia e Irak. Tras los problemas climáticos que afectaron el desarrollo del duelo recién mencionado, las condiciones meteorológicas han mostrado una clara mejoría en las últimas horas.

En Massachusetts, sede del encuentro entre ingleses y ghaneses, la temperatura se mantiene en torno a los 19°C, con nubosidad parcial pero sin señales de inestabilidad severa.

La probabilidad de precipitaciones es de apenas 15%, un porcentaje bajo que prácticamente descarta lluvias durante el compromiso. De esta manera, el partido no debería sufrir interrupciones ni retrasos por factores climáticos.

Sin riesgos como en Francia vs. Irak: condiciones estables para jugar

El contraste con lo ocurrido en el partido de Francia frente a Irak es evidente. En aquel encuentro, una tormenta obligó a detener momentáneamente el juego durante más de una hora, generando complicaciones tanto en lo deportivo como en lo logístico.

Inglaterra vs. Ghana jugarían con total normalidad.

Esta vez, el panorama es mucho más favorable. Si bien, según el pronóstico de AccuWeather la humedad alcanza niveles cercanos al 90%, el viento se mantiene suave, con ráfagas de apenas 6 km/h, lo que no representa un factor que altere el desarrollo normal del juego.

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En ese sentido, todo apunta a que el clima no será protagonista, permitiendo que el foco esté completamente en lo futbolístico.

Inglaterra vs. Ghana se juega sin problemas

Con este escenario, tanto Inglaterra como Ghana podrán preparar el partido sin preocuparse por factores externos.

Esto cobra especial relevancia considerando lo apretado del calendario y la importancia de cada punto en la fase de grupos. Evitar suspensiones o pausas prolongadas puede marcar diferencias en el rendimiento físico de los jugadores, pese a que este lunes no se vio así en el triunfazo de los galos ante los iraquíes.