El mismo sujeto que "maldijo" Harry Kane hoy quiere hacer lo mismo con la Albiceleste.

El Mundial 2026 tiene a un protagonista inesperado fuera de la cancha. Se trata de Nana Kwaku Bonsam, un autodenominado brujo de Ghana que ha generado revuelo tras adjudicarse influencia directa en el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana, asegurando que “trabajó” sobre Harry Kane para frenar su rendimiento.

“Estoy trabajando en Harry Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país”, declaró antes del partido. Tras el 0-0, redobló la apuesta: “¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra”.

Aseguran que Messi y compañía no seguirán en la Copa del Mundo.

Aquella vez el supuesto brujo “acertó”, ya que el astro inglés no logró anotarle a los africanos y el encuentro terminó empatado sin goles.

El brujo ghanés va por Messi en el Mundial

Lejos de bajar el perfil, Bonsam volvió a aparecer con una predicción aún más impactante. Esta vez, puso el foco en la Selección Argentina y en Lionel Messi, asegurando que el vigente campeón del mundo no avanzará en el torneo.

“Cabo Verde eliminará a Argentina en dieciseisavos de final”, lanzó, en un mensaje que fue replicado por diversos medios argentinos y que desató sorpresa e incredulidad entre los hinchas.

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El pronóstico cobra aún más notoriedad considerando lo ocurrido en el partido de Inglaterra, lo que ha llevado a muchos a seguir de cerca sus declaraciones, entre la curiosidad y la superstición… en un torneo en donde hasta hubo premoniciones sobre abducciones alienígenas.

Campeón contra la sorpresa

El duelo entre Argentina y Cabo Verde está programado para el viernes 3 de julio en Miami, donde ambos equipos se jugarán el paso a los octavos de final.

Mientras la Albiceleste busca defender su condición de campeón, la selección africana aparece como una de las grandes sorpresas del torneo consiguiendo inesperados tres empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita.