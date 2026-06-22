Al igual como pasó instantes atrás en el duelo de los galos, hay otro compromiso que deberá ser constantemente monitoreado por las autoridades meteorológicas.

La reciente suspensión del partido entre Francia e Irak por tormenta eléctrica en Filadelfia encendió las alarmas en el Mundial 2026. El encuentro, que fue interrumpido por actividad eléctrica en las cercanías del estadio, paralizó momentáneamente la jornada y generó preocupación global ante posibles nuevos retrasos en otros compromisos.

En ese contexto, la atención ahora se traslada a distintos puntos de Estados Unidos donde se han registrado condiciones climáticas inestables, incluyendo lluvias y tormentas en varias ciudades sede del torneo.

El partido entre Francia e Irak activó los protocolos de seguridad (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Una de ellas es Massachusetts, específicamente en Foxborough, donde se disputará el esperado duelo entre Inglaterra y Ghana.

Lluvias presentes en el Mundial 2026, pero sin tormenta eléctrica confirmada

Pese a este escenario, lo cierto es que no existe hasta ahora una alerta concreta de tormenta eléctrica en la zona, condición clave para una eventual suspensión. Si bien el pronóstico contempla probabilidad de lluvias y alta humedad, esto no representa un impedimento para la disputa del partido.

Según los protocolos establecidos, solo la presencia de actividad eléctrica dentro de un radio cercano activa la interrupción del juego, como ocurrió en el caso de Francia vs. Irak.

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Duelo entre Inglaterra vs. Ghana es amenazado por lluvias, aunque no se proyecta tormenta eléctrica. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Por ahora, ese escenario no se proyecta para el Inglaterra vs. Ghana, por lo que el encuentro podría desarrollarse con normalidad.

Distancia clave y monitoreo constante

Otro factor relevante es la ubicación geográfica. Filadelfia y Foxborough están separados por cerca de 500 kilómetros, por lo que no comparten el mismo sistema climático directo. Esto reduce significativamente la probabilidad de que se repita exactamente la misma situación en ambos partidos.

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De todas formas, las autoridades y la organización del torneo mantienen un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, atentos a cualquier cambio de último minuto. En caso de detectarse actividad eléctrica, se aplicarán de inmediato los protocolos de seguridad, tal como ocurrió previamente en el mencionado duelo.

En conclusión, aunque el antecedente reciente genera inquietud, el Inglaterra vs. Ghana no presenta, por ahora, riesgo de suspensión, y todo indica que podrá jugarse con normalidad, salvo un cambio repentino en las condiciones climáticas.