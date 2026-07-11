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Mundial 2026: La insólita expulsión de Embolo que dejó a Suiza con 10 ante Argentina

El juez revisó la jugada en el VAR y no dudó en amonestar al suizo que ya estaba con amarilla.

Embolo vio la tarjeta roja por una insólita simulación (Photo by Lars Baron/Getty Images)
© Getty ImagesEmbolo vio la tarjeta roja por una insólita simulación (Photo by Lars Baron/Getty Images)

El duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 estaba entrando en su momento más tenso. Con el marcador 1-1, tras los goles de Alexis Mac Allister al 10’ y el empate suizo en el segundo tiempo, el conjunto europeo vivía sus mejores minutos, empujando y haciendo retroceder a la Albiceleste.

Fue en ese contexto, justo cuando Suiza parecía inclinar la cancha a su favor, que llegó una de las acciones más insólitas del partido. Breel Embolo, que había sido protagonista en la reacción de su equipo, intentó sacar ventaja en una jugada tras un leve cruce con Leandro Paredes.

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Sin embargo, las repeticiones dejaron en evidencia que no existió contacto suficiente, y que el delantero exageró de manera evidente la caída.

Indignación en Suiza tras la expulsión de Embolo (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Indignación en Suiza tras la expulsión de Embolo (Photo by Lars Baron/Getty Images)

El árbitro, en primera instancia, dejó seguir, pero rápidamente fue advertido desde el VAR. Tras revisar las imágenes en el monitor, no dudó: consideró la acción como simulación. La decisión fue aún más drástica al tratarse de una reincidencia.

Embolo ya estaba amonestado, por lo que el juez le mostró la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, la roja, desatando la incredulidad de sus compañeros y frenando en seco el mejor momento de Suiza.

La expulsión no solo dejó a Suiza con diez jugadores, sino que además alteró completamente el desarrollo del encuentro en un momento crucial para los helvéticos.

Mira acá la insólita simulación de Embolo

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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