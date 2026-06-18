El juez chileno tuvo un complicado escenario en su debut. Partido que terminó en goleada y que contó con una de las imágenes más crudas del certamen.

El árbitro chileno Cristián Garay tuvo un estreno complicado en el Mundial 2026, en un partido cargado de polémicas donde Canadá goleó 6-0 a Catar dejando un resultado tan abultado como inesperado. Más allá del marcador, el foco estuvo puesto en las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del encuentro.

Decisiones bajo la lupa: VAR, expulsiones y controversias

El primer gran momento de discusión llegó cuando el partido aún estaba 2-0 a favor de Canadá. Garay sancionó inicialmente penal y tarjeta amarilla para Homam El-Amin, tras una jugada que generó dudas desde el inicio. Sin embargo, tras la intervención del VAR, a cargo del también chileno Juan Lara, el juez rectificó su decisión.

Finalmente, la jugada terminó en tiro libre y tarjeta roja directa para El-Amin, lo que desató una ola de críticas. Las repeticiones evidenciaron que el contacto fue mínimo, lo que provocó cuestionamientos inmediatos, incluso desde la transmisión oficial de DSports, donde se calificó la decisión como excesiva.

Cristián Garay debutó en el Mundial 2026 en un partido no exento de polémicas (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

La segunda gran polémica llegó con la fuerte infracción sobre Ismaël Koné, en una jugada que terminó con una grave lesión del futbolista canadiense. En primera instancia, Garay mostró tarjeta amarilla a Assim Madibo, pese a la evidente gravedad de la acción.

No obstante, tras algunos segundos y ante la magnitud de lo ocurrido, el árbitro chileno decidió rectificar su decisión y expulsar al jugador, generando aún más confusión sobre el criterio aplicado en el encuentro.

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Ismael Koné sufrió una terrible lesión que en un principio fue solo sancionada con amarilla (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Mientras tanto, en lo estrictamente futbolístico, Canadá aprovechó el desconcierto rival y terminó firmando una goleada histórica por 6-0, dominando ampliamente a un Catar golpeado tanto en el juego como en lo emocional.

El desempeño arbitral de Garay quedó en el centro de la escena y abre interrogantes sobre su continuidad en el torneo. Tras un debut tan controvertido, su presencia en futuros partidos del Mundial 2026 aparece seriamente en duda, en un campeonato donde cada decisión es observada al detalle.

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DATOS CLAVE

El árbitro Cristián Garay debutó con polémica en el partido Canadá vs Catar.

Un contundente 6-0 fue el resultado final de la goleada de Canadá sobre Catar.

Dos expulsiones directas a jugadores cataríes fueron dictadas tras la intervención del VAR.