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Mundial 2026

Los partidos del Mundial 2026 de este sábado 13 de junio que van EN VIVO, GRATIS y por TV abierta

Este sábado 13 de junio sigue la acción del Mundial de Norteamérica 2026 y habrá tres partidos que prometen sacar chispas.

Los partidos del Mundial 2026 de este sábado que van por TV abierta
© Getty ImagesLos partidos del Mundial 2026 de este sábado que van por TV abierta

El Mundial de Norteamérica no detiene su marcha y, tras las inauguraciones en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles entre jueves y viernes, este sábado los compromisos se desarrollarán sin tanta parafernalia en la antesala.

El plato de fuerte de esta jornada será claramente el debut de Brasil, equipo dirigido por Carlo Ancelotti y que tendrá que enfrentar a nada más ni nada menos que Marruecos, una de las sorpresas en la última cita mundialista.

Con menos renombre que Brasil y Marruecos, Qatar y Suiza se medirán en un partido que, a priori, acapara pocas miradas. Aún así, es un partido importante para los suizos quienes se quieren quedar con el primer lugar del grupo donde también está Canadá y Bosnia.

Ancelotti y Brasil debutan este sábado en el Mundial. | Foto: Getty Images

Ancelotti y Brasil debutan este sábado en el Mundial. | Foto: Getty Images

La jornada (en hora chilena) la cierra un partido que, sin duda, es para los más acérrimos de los mundiales y que no se quieren perder absolutamente nada: Haití se enfrenta a Escocia en un partido donde los europeos son claros favoritos.

Para esta jornada, tanto el duelo de Brasil vs. Marruecos y Qatar vs. Suiza se podrá ver de manera íntegra y GRATIS por las pantallas de Chilevisión, además de la aplicación de la emisora y el canal oficial de Youtube de CHV.

Por otro lado, el duelo entre Haití vs. Escocia no contará con la transmisión ni de Chilevisión ni de Disney+, por lo que sólo podrá ser visto a través de D Sports, DGO y Paramount+ que tienen los 104 partidos del mundial.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

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En síntesis

  • El seleccionador Carlo Ancelotti debutará este sábado dirigiendo a Brasil frente al conjunto de Marruecos.
  • La señal Chilevisión transmitirá gratis los partidos de Brasil vs. Marruecos y Qatar vs. Suiza.
  • El canal D Sports transmitirá el duelo entre Haití y Escocia de forma exclusiva.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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