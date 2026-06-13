Los partidos del Mundial 2026 de este sábado 13 de junio que van EN VIVO, GRATIS y por TV abierta

Este sábado 13 de junio sigue la acción del Mundial de Norteamérica 2026 y habrá tres partidos que prometen sacar chispas.

El Mundial de Norteamérica no detiene su marcha y, tras las inauguraciones en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles entre jueves y viernes, este sábado los compromisos se desarrollarán sin tanta parafernalia en la antesala.

El plato de fuerte de esta jornada será claramente el debut de Brasil, equipo dirigido por Carlo Ancelotti y que tendrá que enfrentar a nada más ni nada menos que Marruecos, una de las sorpresas en la última cita mundialista.

Con menos renombre que Brasil y Marruecos, Qatar y Suiza se medirán en un partido que, a priori, acapara pocas miradas. Aún así, es un partido importante para los suizos quienes se quieren quedar con el primer lugar del grupo donde también está Canadá y Bosnia.

Ancelotti y Brasil debutan este sábado en el Mundial. | Foto: Getty Images

La jornada (en hora chilena) la cierra un partido que, sin duda, es para los más acérrimos de los mundiales y que no se quieren perder absolutamente nada: Haití se enfrenta a Escocia en un partido donde los europeos son claros favoritos.

Para esta jornada, tanto el duelo de Brasil vs. Marruecos y Qatar vs. Suiza se podrá ver de manera íntegra y GRATIS por las pantallas de Chilevisión, además de la aplicación de la emisora y el canal oficial de Youtube de CHV.

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Por otro lado, el duelo entre Haití vs. Escocia no contará con la transmisión ni de Chilevisión ni de Disney+, por lo que sólo podrá ser visto a través de D Sports, DGO y Paramount+ que tienen los 104 partidos del mundial.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

En síntesis

El seleccionador Carlo Ancelotti debutará este sábado dirigiendo a Brasil frente al conjunto de Marruecos.

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La señal Chilevisión transmitirá gratis los partidos de Brasil vs. Marruecos y Qatar vs. Suiza.