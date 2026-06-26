Uno de los duelos más atractivos del Mundial dentro de la cancha. Fuera de ella, un choque de países cuya cultura metalera reina en el mundo.

El Mundial 2026 ofrece un duelo que promete robarse todas las miradas: Francia vs Noruega, un enfrentamiento que combina figuras de primer nivel. Pero más allá del fútbol, este cruce también enfrenta a dos países con una identidad cultural potente, especialmente en el mundo del metal.

En lo futbolístico, los galos llegan con nombres como Kylian Mbappé, ya con cuatro goles en el torneo, y Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro y bicampeón de Champions League. Al frente, Noruega responde con Erling Haaland, quien suma dobletes consecutivos, y un sólido equipo liderado por Martin Ødegaard.

Noruega de Haaland: la cuna del black metal

Si hay un país que marcó la historia del metal extremo, ese es Noruega. El país de origen del black metal, su escena dio vida a bandas fundamentales que definieron el sonido, la estética y la filosofía del género.

Mayhem es uno de los nombres imprescindibles, con su icónico De Mysteriis Dom Sathanas (1994), considerado una obra clave. A su lado aparece Burzum, el proyecto de Varg Vikernes (ex Mayhem), que aportó una atmósfera minimalista y melancólica con discos como Filosofem.

También destacan Darkthrone, pioneros del sonido crudo con su trilogía noventera (A Blaze in the Northern Sky, Under a Funeral Moon y Transilvanian Hunger), además de Emperor, que llevó el black metal hacia terrenos sinfónicos con In the Nightside Eclipse.

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Por último, Immortal consolidó un estilo veloz y helado, con una estética propia centrada en el mundo ficticio de Blashyrkh, convirtiéndose en otro de los pilares del género.

Francia: diversidad y evolución en el metal

Aunque menos asociada al metal extremo en sus inicios, Francia ha desarrollado una escena diversa y muy influyente, con bandas que han logrado reconocimiento global.

En el ámbito del metal moderno y progresivo, el gran referente es Gojira, considerada la banda francesa más exitosa a nivel mundial. Su sonido mezcla death y groove metal, con una fuerte carga temática ligada al medio ambiente. Su impacto fue tal que incluso participaron en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París 2024.

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En una línea más experimental aparece Igorrr, proyecto de Gautier Serre que fusiona de manera única música clásica, electrónica, breakcore y metal extremo, creando una propuesta completamente fuera de lo convencional.

El lado más extremo del metal francés

Francia también tiene presencia en el metal más duro. Benighted es una de las bandas más destacadas del death metal técnico y brutal, con letras que exploran la psiquiatría y la violencia humana.

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Por su parte, Alcest revolucionó la escena con el desarrollo del blackgaze, un subgénero que mezcla la intensidad del black metal con atmósferas etéreas y melancólicas propias del shoegaze.

Un duelo más allá del fútbol

Así, el choque entre Francia y Noruega no solo enfrenta a dos selecciones con poder ofensivo y figuras estelares. También pone cara a cara a dos tradiciones musicales intensas, donde la agresividad, la emoción y la identidad juegan un papel central.